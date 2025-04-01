США не дозволили Кремлю створити маріонеткову адміністрацію в Україні

У Держдепі США розповіли, що триває робота над тим, щоб «посадити Росію та Україну за стіл переговорів»

Кремль планував створити в Україні тимчасову адміністрацію, але цей план не схвалив президент США Дональд Трамп. Про це заявила керівниця пресслужби Держдепартаменту США Теммі Брюс на брифінгу, інформує «Главком».

Повідомляється, що уряд Росії мав на меті створити тимчасову адміністрацію в Україні, але ідея не отримала схвалення президента Трампа.

«Україна є конституційною демократією. Управління в Україні визначається її Конституцією та українським народом», – сказала Брюс.

Зазначається, що адміністрація Сполучених Штатів бачить мирне врегулювання в Україні шляхом досягнення повного припинення вогню і переговорів Москви та Києва.

«Ми працюємо з усвідомленням того, що переговори вимагатимуть від Росії та України прийняття жорстких рішень і компромісів. І ми працюємо з Росією та Україною, і ми маємо намір продовжувати нашу роботу, щоб посадити сторони за стіл переговорів», – розповіли в Держдепі.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив, що «Путін не хоче закінчувати війну, він хоче знищити Україну і отримати контроль, йому потрібна тут маріонетка, я йому точно не підходжу».

«Що стосується моєї легітимності, то мене обрали 73% населення країни. 73%. І ви знаєте, я завжди говорив, що я відкритий для будь-яких виборів. Так, під час війни не може бути жодних виборів. Необхідно змінити законодавство, конституцію тощо. Це великі труднощі. Але є і не юридичні, а дуже людські (труднощі – ред. «Главком»)», – сказав глава української держави.