Трамп програє на всіх фронтах. Але винен Зеленський?

А хто таки винен?

Я не люблю Зеленського. Не голосував за нього. І не буду голосувати наступного разу. Тому я б дуже легко повірив, що він може зірвати перемовини.

Уявимо, що треба зберігати режим тиші і мовчати. Путін мовчить. А Зеленський ні. І наче на це натякає Трамп. Що якби Зеленський мовчав, геніальна угода вже була б укладена.

Тим більше, що Зеленський дійсно багато говорить. Багато коментує. Що, як відомо, дуже дратує Трампа. І щоб не дратувати його то можна було б випускати з коментарями на арену когось дрібного. І не тролити Трампа кримською декларацією.

То ж може Трамп дійсно все робить правильно, а Зеленський все руйнує? Ну може хоч від України і не вимагають визнати Крим російським, коментарі Зеленського зривають угоду, коли він каже, що Україна не визнає Крим російським? Угоду, яку вже дбайливо і зі стратегічним баченням підготував Трамп. Може є у цьому якась логіка.

Я б міг легко у це повірити. Якби тільки Трамп демонстрував вражаючу ефективність в усіх інших місцях. І тільки владнати проблему агресії Росії проти України йому заважав Зеленський.

Але ж ніт. Трамп скрізь програє. І постійно шукає когось іншого, хто винен. Бо ж Трамп апріорі винен не може бути.

Наприклад: Економіка прямує у рецесію? То все дурний голова Федеральної резервної системи.

І завжди Байден. А ще трошки Обама. І може Хіларі.

Тобто це стандартний наратив Трампа. Шукати когось винного. Як і його не сприйняття Зеленського. Бо вони дуже схожі. І стандартна поведінка – створювати хаос і шукати просте рішення складної проблеми, яке, звісно, не працює.

Але рішення геніальне. Тому точно має бути хтось, хто не дає це рішення реалізувати і заважає. Хтось противний. Хтось, кого Трамп точно не любить.

І от після 100 днів президентства вони народили один листочок плану. І цей геніальний листочок не спрацював тільки через Зеленського.

У нашому випадку це завжди Зеленський. І от рот Путіна, Пєсков, заявляє, що якби Україна вивела війська з усіх регіонів України, які подобаються Путіну настільки, що він записав їх у свою Конституцію, то війна б закінчилась. Чим не чергова умова миру. А винен Зеленський. А про Кремль навіть не згадуємо.

Звісно, можна завжди придумати, що Пєсков сказав це у відповідь на заяву Зеленського про Крим. Але ж от заковика. Якщо Трамп не вимагає від Зеленського визнання Криму як російського, тобто це не є частиною угоди, то чому це цю угоду руйнує і спонукає росіян робити свої заяви?

Яка різниця, що каже про це Зеленський? Чи Путін настільки чутлива душа? Чутливий душогуб. Так його поранив Зеленський, що відразу десятки ракет полетіло.

Чи може логічніше, що рєшала Трампа пообіцяв Путіну, що вони нагнуть Україну, а це ніяк не виходить? І тому угода ніяк не ліпиться.

Бо це не Росія «готова на все», а це Трамп готовий на все, що вимагає Росія, навіть незважаючи на дупу, в якій Росія опинилась і з якої президент США її завзято витягає.

І о диво, це руйнує угоду, бо ні європейці, ні українці на таке не готові йти.

І, звісно, фінальна угода, яка колись буде, пізно чи раніше, буде компромісом. А компроміс – це, дійсно, коли обидві сторони не задоволені.

Але хотілось би бачити саме незадоволеного Путіна, а не щасливо врятованого Трампом із багна. І якби Трамп з якоюсь дивною наполегливістю не намагався будь-що не образити Путіна чи просто не зіпсувати тому настрій.

А хто винен? Хто всрався? Звісно, невістка. Не Трамп же.