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Знакова подія в Лаврі: 15 квітня буде встановлено хрест на Троїцькій церкві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Знакова подія в Лаврі: 15 квітня буде встановлено хрест на Троїцькій церкві
Побудована у XII столітті чернігівським князем Миколою Святошею, Троїцька надбрамна церква збереглася у своїй первісній формі, що є унікальним випадком для української сакральної архітектури
фото: Вікіпедія

«І буде зведений Хрест…» – цей захід знаменує відновлення реставрації однієї з найдавніших і найцінніших святинь Лаври

У Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» сьогодні, 15 квітня,  відбудеться освячення і встановлення хреста на Троїцьку надбрамну церкву. Цей момент знаменує відновлення реставрації однієї з найдавніших і найцінніших святинь Лаври. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національний заповідник «Києво-Печерська лавра». 

Подія «І буде зведений Хрест…» відбудеться з 12:00 до 14:00 на Соборній площі Києво-Печерської лаври. 

«Встановлення хреста – це не лише важливий етап відновлення сакральної будівлі, а й символ надії, відродження й незламності українських святинь у темні часи війни та руйнувань», – наголошують у Заповіднику.

Побудована у XII столітті чернігівським князем Миколою Святошею, Троїцька надбрамна церква майже без пошкоджень пережила монгольську навалу 1240 р. і всі подальші випробування й збереглася у своїй первісній формі, що є унікальним випадком для української сакральної архітектури. У добу Івана Мазепи її було оздоблено у стилі українського бароко. У кінці ХVІІ ст. з північного боку до храму прибудували притвор, у першій половині ХVIII ст. фасади прикрасили ліпним орнаментом, баня стала грушоподібною і позолоченою. У 20–30-х рр. ХVIII ст. змінився й інтер’єр храму – стіни було розписано в стилі українського бароко, встановлено триярусний дерев’яний іконостас. У 1900–1902 рр. фасади Троїцької церкви розписали лаврські художники під керівництвом В. Соніна. Періодично поновлювані реставраторами, ці розписи прикрашають храм донині.

В межах програми Президента України «Велика реставрація» до 2022 року реставраційні роботи у храмі вдалося виконати на 75%. Зупинила процес повномасштабна війна. Лише у грудні 2024 року, завдяки співпраці з командою Work.ua вдалося відновити роботи на ключових ділянках покрівлі та підготувати церкву до завершального етапу реставрації.

Нагадаємо,  8 березня рятувальники зняли обвалений хрест із купола храму Києво-Печерської лаври. 

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» розпочав підготовчі роботи для реставрації великого іконостаса Успенського собору за фінансової підтримки Благодійного Фонду «Українська Лавра». Зазначається, що за 25 років сакральна реліквія зазнала значних пошкоджень. Серед них – відшарування шпаклівок разом із сусальним золотом, руйнування фарбового шару, а також потенційні деформації дерев’яної основи. Для визначення точного обсягу робіт фахівці заповідника планують використати будівельне риштування, що дозволить оглянути стан верхніх частин іконостаса.

 

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Теги: лавра реставрація війна церква Києво-Печерська лавра Київ

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