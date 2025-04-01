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Трамп поспілкувався з журналістами в Овальному кабінеті: згадав і про Україну

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп поспілкувався з журналістами в Овальному кабінеті: згадав і про Україну
Трамп поспілкувався з журналістами в Овальному кабінеті
скриншот з відео

Трамп заявив, що хоче зустрітися з Путіним та хоче переконатися, що російський диктатор «буде діяти»

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті наголосив, що США хотіли б, щоб Росія пішла на угоду щодо мирного врегулювання. Про це повідомляє «Главком».

За його словами, США не хочуть запроваджувати вторинні мита проти Росії, але підуть на це, якщо не буде прогресу щодо України.

«Я хочу, щоб він (Путін – «Главком») уклав угоду, щоб припинили вбивати російських солдатів, українських солдатів та інших людей. Я хочу бути впевненим, що він доведе справу до кінця, і я думаю, що він це зробить. Я не хочу вводити вторинні мита на його нафту», – сказав Трамп.

Він також торкнувся теми корисних копалин України. Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський намагався змінити умови угоди щодо рідкоземельних металів.

Трамп каже, що чув від журналістів, що Зеленський готовий піти на цю угоду заради членства в НАТО або чогось подібного. Але, за його словами, це ніколи не обговорювалося.

Також йшлось про третій президентський термін Трампа. Він підкреслив, що «був би не проти. Люди просять мене балотуватися». Американський лідер прокоментував вирок по справі Марі Ле Пен:

«Це дуже серйозна справа. Багато хто думав, що її не судитимуть. Але тепер вона, будучи кандидатом-лідером, не зможе брати участь у виборах п'ять років. Це схоже на те, що було в нашій країні».

Президент США також заговорив про майбутні зустрічі або розиови з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Трамп наголосив, що високо цінує свої стосунки з ним і планує незабаром піти з колегою на контакт.

До слова, Трамп планує відвідати Саудівську Аравію в рамках своєї першої закордонної поїздки після повернення в Білий дім. 

Щодо угоди про українські рідкоземи Трамп і раніше заявляв, що український лідер Володимир Зеленський має намір відмовитися від угоди.

Трамп зазначив, що президент України зіткнеться з серйозними проблемами, якщо він дійсно відмовиться від цієї угоди.

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Теги: Дональд Трамп нафта санкції переговори

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