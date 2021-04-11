Туреччина побудує в Україні 500 квартир для кримських татар

У межах робочого візиту Володимира Зеленського до Туреччини підписано низку двосторонніх документів

Туреччина побудує житло для кримських татар, які змушені були залишити Крим через російську окупацію

Віцепрем’єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков і міністр навколишнього середовища та містобудування Туреччини Мурат Курум підписали угоду, яка передбачає допомогу турецької сторони в будівництві житла для представників кримськотатарського народу та пільговиків.

Про це повідомляє Офіс президента за підсумками візиту української делегації до Туреччини.

Угода укладається для врегулювання правових аспектів можливості визначення механізму співпраці з Туреччиною у будівництві житла для кримських татар, які внаслідок тимчасової окупації території АР Крим і м. Севастополя були змушені залишити місце постійного проживання, та інших категорій українських громадян.

Згідно з документом, безповоротна допомога надається урядом Туреччини шляхом будівництва житла для представників кримськотатарського народу, а також інших пільгових категорій громадян України в загальній кількості 500 квартир: у місті Миколаєві – 200 квартир, у місті Херсоні – 200 квартир і в місті Києві – 100 квартир.

Нагадаємо, що 10 квітня президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Туреччини. Головними темами візиту мали стати співробітництво в оборонній сфері, угода про вільну торгівлю і туризм.

Також повідомлялося, що Зеленський хоче залучити більше турецьких компаній до «Великого будівництва».

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі в Стамбулі прийняли низку рішень.

Ердоган заявив, що ситуацію на Донбасі треба вирішувати в мирний спосіб. Він повідомив про готовність надавати будь-яку підтримку з цього питання.