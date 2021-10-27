В одній із лікарень Одеси закінчився кисень: сovid-пацієнтів евакуювали посеред ночі (фото, відео)

Люди у різному стані – від легкого до важкого

Пів сотні хворих перевозять у відділення, де є кисень

У відділенні Одеського обласного центру соціально значущих хвороб закінчився кисень. Саме тому пацієнтів хворих на Covid-19 масово перевозять у інше відділення тієї ж установи. Про це пише «Думская».

Відділення, де повністю закінчився кисень, розміщене на вулиці Миколи Міхновського. Саме тому майже пів сотні пацієнтів швидка допомога перевозить у відділення, що на вулицю Сергія Ядова.

«Зараз (мовиться орієнтовно про 23 годину 26 жовтня) медики перевозять пацієнтів з відділення Обласного центру соціально значущих хвороб, розташованого на вулиці Миколи Міхновського, в інший стаціонар цього ж закладу – на Ядова», – мовиться у повідомленні.

За інформацією журналістів, кілька бригад швидкої допомоги перевозить 43 хворих, які перебувають у різному стані – від легкого до важкого. Щоб забезпечити безперебійну роботу кисневої станції співробітники компанії «Одеські електромережі» доставили на місце потужний електрогенератор.

«Причина екстреної евакуації – гостра нестача медичного кисню. У лікарні на Ядові є кріоциліндр на 14 тонн кисню. На Міхновського кисню немає взагалі», – заявили у ЗМІ.

Нагадаємо, на тлі призупинення роботи двох виробників медичного кисню в Україні міністерство охорони здоров'я країни домовилося про його поставки з Польщі.

У понеділок ввечері повідомлялося, що у лікарнях Чернігова кисню для covid-хворих лишилося на кілька годин, на Херсонщині – на три дні.

Також в одеських волонтерів закінчилися кисневі концентратори для хворих.

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