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    В одній із лікарень Одеси закінчився кисень: сovid-пацієнтів евакуювали посеред ночі (фото, відео)

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    Люди у різному стані &ndash; від легкого до важкого - В одній із лікарень Одеси закінчився кисень: сovid-пацієнтів евакуювали посеред ночі (фото, відео)
    Люди у різному стані – від легкого до важкого
    Фото: «Думская»

    Пів сотні хворих перевозять у відділення, де є кисень

    У відділенні Одеського обласного центру соціально значущих хвороб закінчився кисень. Саме тому пацієнтів хворих на Covid-19 масово перевозять у інше відділення тієї ж установи. Про це пише «Думская».

    Відділення, де повністю закінчився кисень, розміщене на вулиці Миколи Міхновського. Саме тому майже пів сотні пацієнтів швидка допомога перевозить у відділення, що на вулицю Сергія Ядова.

    «Зараз (мовиться орієнтовно про 23 годину 26 жовтня) медики перевозять пацієнтів з відділення Обласного центру соціально значущих хвороб, розташованого на вулиці Миколи Міхновського, в інший стаціонар цього ж закладу – на Ядова», – мовиться у повідомленні.

    За інформацією журналістів, кілька бригад швидкої допомоги перевозить 43 хворих, які перебувають у різному стані – від легкого до важкого. Щоб забезпечити безперебійну роботу кисневої станції співробітники компанії «Одеські електромережі» доставили на місце потужний електрогенератор.

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    Фото: «Думская»
    Фото: «Думская»
    Фото: «Думская»
    Фото: «Думская»
    Фото: «Думская»

    «Причина екстреної евакуації – гостра нестача медичного кисню. У лікарні на Ядові є кріоциліндр на 14 тонн кисню. На Міхновського кисню немає взагалі», – заявили у ЗМІ.

    Нагадаємо, на тлі призупинення роботи двох виробників медичного кисню в Україні міністерство охорони здоров'я країни домовилося про його поставки з Польщі.

    У понеділок ввечері повідомлялося, що у лікарнях Чернігова кисню для covid-хворих лишилося на кілька годин, на Херсонщині – на три дні.

    Також в одеських волонтерів закінчилися кисневі концентратори для хворих.

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    Теги: Одеса коронавірус
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    В одній із лікарень Одеси закінчився кисень: сovid-пацієнтів евакуювали посеред ночі (фото, відео)