Україна почала закуповувати кисень у Польщі

Добові витрати кисню в українських лікарнях стрімко зростають

На тлі призупинення роботи двох виробників медичного кисню в Україні міністерство охорони здоров'я країни домовилося про його поставки з Польщі. Про це очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів в інтерв’ю «Українській правді».

«Так, з урахуванням того, що він (завод, який виробляв кисень і зупинився – ред.) на заході України, то зв’язалися з Польщею – це швидше, ніж везти кисень з Донецької, Луганської чи Запорізької областей», – повідомив міністр.

Він додав, що Мінінфраструктури досить швидко, за один день, видало всі необхідні дозволи, і дистриб’ютор, який цей кисень постачає, привіз «пару машин» з Польщі та розвіз по лікарнях.

Перемовинами з Польщею займаються Міністерство охорони здоров’я, сам дистриб’ютор і Мінінфраструктури. «Бо там є питання по тому, що пропустити машини», – пояснив чиновник.

На питання про те, за якою ціною Україна закуповує кисень в Польщі, Ляшко відповів, що «лікарня взагалі не відчула, звідки в неї цей кисень».

«Це було питання постачальника, який по своїх же контрактах закрив її потреби», – додав міністр.

(Як свідчать тендери на Prozorro, лікарні закуповують кисень в українських виробників по 10-15 тисяч гривень за тонну – ред.)

У п'ятницю, 22 жовтня, Віктор Ляшко з трибуни Верховної Ради повідомив, що в Україні призупинили роботу два основні виробники кисню.

«Наразі два заводи, які займаються виробництвом медичного кисню, зупинилися на планові регламентні роботи на 10-15 днів. Ще в одного виробника на Західній Україні виникли технічні несправності», – повідомив міністр. Водночас Ляшко запевнив, що всі пацієнти нині отримують необхідну кисневу терапію.

«До планових регламентних робіт ми готувалися і спільно з виробниками знайшли їм заміну на цей період», – заявив він.

Але потреба у кисні стрімко зростає. За даними МОЗ, у цьому році з державного бюджету було виділено понад 1,2 мільярда гривень на забезпечення і вдосконалення систем киснепостачання. Водночас у міністерстві констатують, що середні витрати рідкого кисню в українських лікарнях на добу в порівняні з квітнем 2021 року збільшилася вдвічі.

«Штам Дельта – він несподіваний і непрогнозований. Споживання кисню в лікарнях зростає в рази. У деяких – в десятки разів, – повідомив міністр. – Є міста, де споживання кисню сягає сьогодні 45-50 тонн на добу. Сумарний необхідний розрахунковий кисневий потік в країні сьогодні – 977 тисяч літрів на хвилину».

Останніми днями Україна фіксує рекордні показники інфікувань коронавірусом і смертей пацієнтів, хворих на Covid-19.

У понеділок ввечері повідомлялося, що у лікарнях Чернігова кисню для covid-хворих лишилося на кілька годин, на Херсонщині – на три дні.

Також в одеських волонтерів закінчилися кисневі концентратори для хворих.

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