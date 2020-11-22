Нацполіція порушила 11 справ під час другого туру виборів мерів

У 11 містах сьогодні відбувся другий тур виборів мерів

Найбільше порушень зареєстрували у Дніпропетровській області - 206

Під час другого туру виборів мерів 11 міст України поліція зареєструвала 407 заяв та повідомлень про порушення.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Після їх перевірки правоохоронці порушили 11 кримінальних справ.

Найбільше порушень зареєстровано у Дніпропетровській – 206, Львівській – 46, Полтавській – 41, Рівненській – 34, Миколаївській – 26, Донецькій – 15, Запорізькій – 14, Закарпатській – 12, Черкаській – 11 та 2 – у Кіровоградській областях.

Правоохоронці порушили 5 справ за ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації) у Львівській та Дніпропетровській областях, 2 справи за ст. 160 (Підкуп виборця) у Дніпропетровській та Рівненській областях та ще чотири справи за статтями:

158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування) у Закарпатській області;

159 (Порушення таємниці голосування) у Дніпропетровській області;

296 (Хуліганство) у Полтавській області;

358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків) у Львівській області.

Крім того, поліція склала 10 адмінпротоколів у Дніпропетровській, Львівській, Донецькій, Полтавській та Миколаївській областях. Шість з них склали за пошкодження, приховування чи знищення свого виборчого бюлетеня.

Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міських голів мають бути встановлені ТВК не пізніш як на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада 2020 року включно.

Громадянська мережа Опора виявила 220 порушень під час ранкового засідання виборчих комісії та в ході голосування в другому турі виборів міських голів.