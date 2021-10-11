Напад на журналістів: Євген Мецгер написав заяву на звільнення

Заяву про відставку Мецгер написав через тиждень після скандалу

Мецгер каже, що заява про відставку є його особистою ініціативою

Відсторонений із посади голови правління «Укрексімбанку» Євген Мецгер у Facebook повідомив, що написав заяву про звільнення.

«Сьогодні я написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ Укрексімбанк. Це логічний крок – єдино можливий у ситуації, коли потрібно відвернути негативні наслідки для банку», – повідомив Мецгер, який фігурує у справі про напад на знімальну групу «Схем» (спільного проєкту Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший»).

Він зазначив, що написання заяви про відставку є його власною оцінкою того, що сталося в банку.

«Сподіваюсь, що цей крок допоможе відновленню довіри до банку», – зазначив Мецгер.

Раніше сьогодні Голосіївський райсуд Києва обрав Мецгеру запобіжний захід – нічний домашній арешт. Такий же захід обрано директору департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимиру Пікалову.

А от відстороненому з посади керівника служби безпеки «Укрексімбанку» Ігору Тельбізову, який застосував фізичну силу до оператора «Схем», щоб відібрати у нього флешку з відео, обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Євгена Мецгера та Володимира Пікалова підозрюють у вчиненні кримінального злочину за двома статтями – перешкоджання журналістській діяльності та незаконне утримання людини. Йдеться про напад на знімальну групу «Схем» під час запису інтерв’ю з нині відстороненим головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером.

6 жовтня, голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.

Читайте також: