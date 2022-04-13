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    Події в Україні

    «Дуже цінна персона». Медведчука не можна відпускати – ексзаступник голови СБУ

    Віктор Медведчук був затриманий під час спецоперації 12 квітня - «Дуже цінна персона». Медведчука не можна відпускати – ексзаступник голови СБУ
    Віктор Медведчук був затриманий під час спецоперації 12 квітня
    фото: СБУ

    Наразі Медведчук може бути цікавим і для України, і для росіян

    Колишній заступник голови Служби безпеки України Олександр Скіпальський переконаний, що затриманого кума Путіна Віктора Медведчука не можна відпускати в обмін на українських полонених. Таку думку він висловив в коментарі «Главкому».

    Скіпальський вважає висловлювання президента Володимира Зеленського щодо обміну емоційними.

    «Медведчук є дуже цінною персоною для наших спецслужб і в подальшому навіть для наших істориків. Він багато знає про багатьох – зокрема, колишніх чиновників, які гальмували процес розвитку України. Але в жодному разі його не можна зараз відпускати, бо це буде підсилення Путіна – ми просто дамо йому краще розібратися в ситуації, що склалася», – сказав ексзаступник голови СБУ.

    Враховуючи ті «прослушки», де обговорюється ситуація на Донбасі, наразі Медведчук може бути цікавим і для України, і для росіян, зазначив Скіпальський.

    «Але поспішна його передача до Росії буде шкідливою для України», - переконаний ексзаступник голови СБУ.

    Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

    Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

    Сьогодні Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука.

    Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко впізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагає звільнити Медведчука.

    Глава Служби безпеки України Іван Баканов розповів деталі спецоперації СБУ із затримання Медведчука.

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    Теги: росія Віктор Медведчук окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Дуже цінна персона». Медведчука не можна відпускати – ексзаступник голови СБУ