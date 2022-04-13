«Дуже цінна персона». Медведчука не можна відпускати – ексзаступник голови СБУ

Наразі Медведчук може бути цікавим і для України, і для росіян

Колишній заступник голови Служби безпеки України Олександр Скіпальський переконаний, що затриманого кума Путіна Віктора Медведчука не можна відпускати в обмін на українських полонених. Таку думку він висловив в коментарі «Главкому».

Скіпальський вважає висловлювання президента Володимира Зеленського щодо обміну емоційними.

«Медведчук є дуже цінною персоною для наших спецслужб і в подальшому навіть для наших істориків. Він багато знає про багатьох – зокрема, колишніх чиновників, які гальмували процес розвитку України. Але в жодному разі його не можна зараз відпускати, бо це буде підсилення Путіна – ми просто дамо йому краще розібратися в ситуації, що склалася», – сказав ексзаступник голови СБУ.

Враховуючи ті «прослушки», де обговорюється ситуація на Донбасі, наразі Медведчук може бути цікавим і для України, і для росіян, зазначив Скіпальський.

«Але поспішна його передача до Росії буде шкідливою для України», - переконаний ексзаступник голови СБУ.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.