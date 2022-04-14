Авто, будинки та яхта: суд арештував майно родини Медведчука

ДБР арештувало 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна Медведчука та Марченко

Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Віктор Медведчук чи його дружина

Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

«13 квітня Личаківський районний суд Львова за поданням Державного бюро розслідувань арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна народного депутата України Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко», - йдеться у повідомленні.

Серед арештованого: 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта.

Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Віктор Медведчук чи його дружина.

У відомстві нагадали, що раніше слідчі й прокурори домоглися у суді арешту яхти та іншого нерухомого майна Медведчука.

У ДБР зазначили, що 18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого про обрання Медведчуку запобіжного заходу за його відсутності. Водночас Личаківський районний суд Львова обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя», кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.