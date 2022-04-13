Як брали Медведчука. Глава СБУ оприлюднив деталі

ФСБ намагалась вивезти Медведчука до Москви через Придністров’я

Глава Служби безпеки України Іван Баканов розповів деталі спецоперації СБУ із затримання кума Путіна Віктора Медведчука.

Він повідомив, що російська ФСБ намагалась вивезти Медведчука спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. Але Служба безпеки України затримала біглого нардепа на виїзді з Київської області. Про деталі цієї резонансної спецоперації Баканов повідомив під час національного телемарафону.

«Це дійсно була складна і небезпечна для багатьох її учасників операція, яка тривала близько місяця у воєнних умовах. Президент дав доручення, і ми активізували усі можливості, аби це доручення виконати та знайти пана Медведчука. Було проведено багато аналітичної та оперативної роботи, яка завершилась успішно», - заявив Іван Баканов.

При цьому він підкреслив, що українській спецслужбі протистояв не лише особисто Медведчук, а більш потужний ворог – Федеральна служба безпеки, яка прагнула вивезти кума Путіна за кордон.

«Російські спецслужби організували власну операцію для переправлення Медведчука до Придністров’я, а потім – до Москви. До її реалізації залучили навіть представників злочинного світу та корумпованих правоохоронців» - розповів Іван Баканов.

Він зазначив, що ФСБ намагалася максимально замаскувати свої плани: вкидала дезінформацію, спеціально робила фейкові «зливи», намагалася організувати «липові» маршрути для евакуації політика і пустити СБУ хибним слідом, навіть підготувала «псевдо-Медведчуків» для відведення уваги.

«Насправді Медведчука під виглядом військового ЗСУ нібито у супроводі колег хотіли довезти до українського кордону. Там – човном переправити до т.зв. «Придністровської Молдавської Республіки», де на нього вже чекала евакуаційна група спецпризначенців ФСБ. Вони й повинні були доставити Медведчука до Москви. Але завдяки СБУ реалізувати цей план не вдалося!» – додав Іван Баканов.

Контррозвідка СБУ прорахувала десятки версій, чітко визначила справжній маршрут і з'ясувала місце прибуття евакуаційної групи ФСБ.

«Це дозволило оперативникам і слідчим Служби безпеки України затримати Медведчука по дорозі – під час його виїзду з Київської області. Зазначу, що його супроводжували українські правоохоронці, які також будуть відповідати за свої дії! Тепер на Медведчука чекає суд, обрання запобіжного заходу, а вірніше його підтвердження – тримання під вартою. А згодом, я сподіваюсь, заслужене покарання», – сказав голова СБУ.

Також він додав, що затримання Медведчука дає сигнал кожному зраднику України – ніхто не уникне покарання, і СБУ зробить для цього все можливе.

12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Сьогодні Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука.

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко впізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагає звільнити Медведчука.