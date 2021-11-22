Україна отримає міжнародну допомогу в разі наступу Росії – секретар РНБО

Олексій Данілов: єдине, що залишилося незрозумілим, так це те, чи наступатиме Путін, і якщо буде – то коли

За словами Данілова, партнери України добре розуміють нинішню безпекову ситуацію у країні

Міжнародні партнери нададуть Києву допомогу, якщо Росія наважиться на вторгнення до України. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади.

«Єдине, що залишилося незрозумілим, так це те, чи наступатиме Путін, і якщо буде – то коли. Утім, ми маємо бути готовими у будь-якому разі, і наші партнери запевнили нас, що максимально допомагатимуть Україні у разі настання часу «Ч», – сказав Данілов.

За його словами, партнери України добре розуміють нинішню безпекову ситуацію у країні.

«Не є таємницею, що ми обмінюємося розвідувальною інформацією, тож майже всі розуміють, що відбувається», – зазначив секретар РНБО.

Він також додав, що закликав міжнародну спільноту докласти зусиль до звільнення у Білорусі Марії Колесникової, яка за свою опозиційну політичну діяльність отримала 11 років позбавлення волі.

«Жінку необхідно звільнити. Весь світ мусить згуртуватися для цього», – наголосив Данілов.

До слова, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на ймовірність наступу Росії впливають два фактори.

Напередодні Франція попередила Росію про тяжкі наслідки в разі вторгнення в Україну.

Як відомо, Польща стурбована: наразі російські війська можуть напасти на Україну.

Нагадаємо, конгресмени просять Джо Байдена відправити військових до України.

Також генерал ЗСУ очікує на посилення військової агресії РФ.

2 листопада американські видання The Washington Post та Politico оприлюднили супутникові знімки скупчення російських військ у прикордонних районах. У Кремлі заявили, що не коментуватимуть переміщення військ, оскільки воно стосується внутрішніх справ держави, а самі знімки назвали зробленими на кордоні Білорусі та РФ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Тим часом Захід збентежений: Росія перекидає танки до українського кордону.