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    Україна отримає міжнародну допомогу в разі наступу Росії – секретар РНБО

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    Олексій Данілов:&nbsp;єдине, що залишилося незрозумілим, так це те, чи наступатиме Путін, і якщо буде &ndash; то коли - Україна отримає міжнародну допомогу в разі наступу Росії – секретар РНБО
    Олексій Данілов: єдине, що залишилося незрозумілим, так це те, чи наступатиме Путін, і якщо буде – то коли
    фото: president.gov.ua

    За словами Данілова, партнери України добре розуміють нинішню безпекову ситуацію у країні

    Міжнародні партнери нададуть Києву допомогу, якщо Росія наважиться на вторгнення до України. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади.

    «Єдине, що залишилося незрозумілим, так це те, чи наступатиме Путін, і якщо буде – то коли. Утім, ми маємо бути готовими у будь-якому разі, і наші партнери запевнили нас, що максимально допомагатимуть Україні у разі настання часу «Ч», – сказав Данілов.

    За його словами, партнери України добре розуміють нинішню безпекову ситуацію у країні.

    «Не є таємницею, що ми обмінюємося розвідувальною інформацією, тож майже всі розуміють, що відбувається», – зазначив секретар РНБО.

    Він також додав, що закликав міжнародну спільноту докласти зусиль до звільнення у Білорусі Марії Колесникової, яка за свою опозиційну політичну діяльність отримала 11 років позбавлення волі.

    «Жінку необхідно звільнити. Весь світ мусить згуртуватися для цього», – наголосив Данілов.

    До слова, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на ймовірність наступу Росії впливають два фактори.

    Напередодні Франція попередила Росію про тяжкі наслідки в разі вторгнення в Україну.

    Як відомо, Польща стурбована: наразі російські війська можуть напасти на Україну.

    Нагадаємо, конгресмени просять Джо Байдена відправити військових до України.

    Також генерал ЗСУ очікує на посилення військової агресії РФ.

    2 листопада американські видання The Washington Post та Politico оприлюднили супутникові знімки скупчення російських військ у прикордонних районах. У Кремлі заявили, що не коментуватимуть переміщення військ, оскільки воно стосується внутрішніх справ держави, а самі знімки назвали зробленими на кордоні Білорусі та РФ.

    Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

    Тим часом Захід збентежений: Росія перекидає танки до українського кордону.

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    Теги: Росія РНБО війна Україна Олексій Данілов
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    Україна отримає міжнародну допомогу в разі наступу Росії – секретар РНБО