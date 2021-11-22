Україна отримає міжнародну допомогу в разі наступу Росії – секретар РНБО
За словами Данілова, партнери України добре розуміють нинішню безпекову ситуацію у країні
Міжнародні партнери нададуть Києву допомогу, якщо Росія наважиться на вторгнення до України. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади.
«Єдине, що залишилося незрозумілим, так це те, чи наступатиме Путін, і якщо буде – то коли. Утім, ми маємо бути готовими у будь-якому разі, і наші партнери запевнили нас, що максимально допомагатимуть Україні у разі настання часу «Ч», – сказав Данілов.
За його словами, партнери України добре розуміють нинішню безпекову ситуацію у країні.
«Не є таємницею, що ми обмінюємося розвідувальною інформацією, тож майже всі розуміють, що відбувається», – зазначив секретар РНБО.
Він також додав, що закликав міжнародну спільноту докласти зусиль до звільнення у Білорусі Марії Колесникової, яка за свою опозиційну політичну діяльність отримала 11 років позбавлення волі.
«Жінку необхідно звільнити. Весь світ мусить згуртуватися для цього», – наголосив Данілов.
До слова, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на ймовірність наступу Росії впливають два фактори.
Напередодні Франція попередила Росію про тяжкі наслідки в разі вторгнення в Україну.
Як відомо, Польща стурбована: наразі російські війська можуть напасти на Україну.
Нагадаємо, конгресмени просять Джо Байдена відправити військових до України.
Також генерал ЗСУ очікує на посилення військової агресії РФ.
2 листопада американські видання The Washington Post та Politico оприлюднили супутникові знімки скупчення російських військ у прикордонних районах. У Кремлі заявили, що не коментуватимуть переміщення військ, оскільки воно стосується внутрішніх справ держави, а самі знімки назвали зробленими на кордоні Білорусі та РФ.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною.
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