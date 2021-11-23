Бойовий розвідник оцінив загрозу нового нападу на Україну

На кордоні сконцентровано більше 90 тисяч людей особового складу і більше тисячі танків

Для України дійсно існує велика небезпека того, що Росія здійснить напад з різних напрямків. Про це в ефірі «Апостроф TV» розповів учасник бойових дій та офіцер розвідки Петро Недзельський.

«Є велика небезпека, що Росія може вчинити агресію. Давайте пригадаємо висновок міністра оборони Австрії – він сказав, що 90% збройних конфліктів у світі відбувалося буцімто непрогнозовано і абсолютно безпідставно. 90%, коли політики вважали, що немає підстав ніяких для збройних конфліктів, але вони починалися.

Те саме ми маємо зараз і з Росією – це непрогнозований сусід. Політичне керівництво там абсолютно не керується міжнародними нормами і правилами поведінки цивілізованих держав. А Путін – це підполковник КГБ, ФСБ, який хворіє параноєю, манією величі, манією збирання (земель) Російської імперії. Він не вважає Україну за державу. І це при тому, що Україна є засновником ООН, після 1945 року Україну прийняли в ООН», – сказав офіцер.

Він зазначив, що ймовірність нападу визначається, зокрема, концентрацією угруповань ймовірного ворога на кордоні.

«У воєнній доктрині всіх країн світу є поняття вірогідного противника. Я ще в 1993-1994 роках писав, що ми маємо визнати Росію вірогідним противником. Тому що до вірогідного противника відносяться ті країни, які мають до вас якісь територіальні претензії, або проводять до вас агресивну політику, або є політичні сили всередині цієї країни, які буцімто ще не при владі, але ведуть агресивну політику.

Наприклад, Жириновський заявляє, що Україна не держава, ми її завоюємо, зробимо гарнізони і поставимо своїх представників. Цього вже достатньо, щоб Україна визнала Росію вірогідним противником.

Зараз на кордоні сконцентровано більше 90 тисяч людей особового складу і більше тисячі танків – це наступальне угруповання. Цього вже достатньо, для того, щоб проявити стурбованість – для чого це робить Росія? І плюс офіційні агресивні заяви відповідних політиків і того ж Путіна проти України», – сказав Недзельський.

Нагадаємо, міжнародні партнери нададуть Києву допомогу, якщо Росія наважиться на вторгнення до України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади.

Також стало відомо, чи готова Росія до нападу на Україну: думка генерала.

2 листопада американські видання The Washington Post та Politico оприлюднили супутникові знімки скупчення російських військ у прикордонних районах. У Кремлі заявили, що не коментуватимуть переміщення військ, оскільки воно стосується внутрішніх справ держави, а самі знімки назвали зробленими на кордоні Білорусі та РФ.

Тим часом Захід збентежений: Росія перекидає танки до українського кордону.

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