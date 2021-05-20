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    Уряд Ізраїлю схвалив перемир'я в Секторі Газа

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    Біньямін Нетаньягу - Уряд Ізраїлю схвалив перемир'я в Секторі Газа
    Біньямін Нетаньягу
    Фото: Reuters

    Міністри погодилися прийняти єгипетську посередницьку ініціативу щодо перемир'я без будь-яких умов

    Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що кабінет безпеки одностайно схвалив перемир'я в Секторі Газа. Про це повідомляє Times of Israel.

    Міністри погодилися прийняти єгипетську посередницьку ініціативу щодо перемир'я без будь-яких умов.

    Наразі невідомо, коли угода про перемир'я почне діяти.

    За оцінками Армії оборони Ізраїлю від початку загострення загальна кількість ракет, випущених по Ізраїлю становить понад 4 тис. Загальна ж кількість ракет, доступних ХАМАСу оцінюється в 15 тис.

    Додамо, через загострення конфлікту між Ізраїлем та Сектором Газа українська авіакомпанія МАУ перестала літати в Тель-Авів. Сьогодні МАУ анонсувала, що польоти в Ізраїль можуть відновитися з понеділка, 24 травня.

    Нагадаємо, учора прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху після телефонної розмови з президентом США Джо Байденом провів нараду в оперативному штабі. Нетаньяху заявив, що Ізраїль продовжить військову операцію проти бойовиків в Секторі Газа.

    Тим часом, радбез ООН знову не погодив заяву щодо конфлікту на Близькому Сході.

    Нагадаємо, палестино-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

    Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

    У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

    Зокрема у Лондоні на акції в підтримку Палестини постраждали дев’ять поліцейських, така ж кількість демонстрантів затримана.

    Тим часом у Києві поблизу посольства Російської Федерації відбувся мітинг на підтримку Ізраїлю, учасники якого прийшли із гаслами «Росія = Хамас».

    Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація працює над тим, щоб зупинити ескалацію воєнного конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

    Теги: Ізраїль ХАМАС Палестина
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    Уряд Ізраїлю схвалив перемир'я в Секторі Газа