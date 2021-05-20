Уряд Ізраїлю схвалив перемир'я в Секторі Газа
Міністри погодилися прийняти єгипетську посередницьку ініціативу щодо перемир'я без будь-яких умов
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що кабінет безпеки одностайно схвалив перемир'я в Секторі Газа. Про це повідомляє Times of Israel.
Міністри погодилися прийняти єгипетську посередницьку ініціативу щодо перемир'я без будь-яких умов.
Наразі невідомо, коли угода про перемир'я почне діяти.
За оцінками Армії оборони Ізраїлю від початку загострення загальна кількість ракет, випущених по Ізраїлю становить понад 4 тис. Загальна ж кількість ракет, доступних ХАМАСу оцінюється в 15 тис.
Додамо, через загострення конфлікту між Ізраїлем та Сектором Газа українська авіакомпанія МАУ перестала літати в Тель-Авів. Сьогодні МАУ анонсувала, що польоти в Ізраїль можуть відновитися з понеділка, 24 травня.
Нагадаємо, учора прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху після телефонної розмови з президентом США Джо Байденом провів нараду в оперативному штабі. Нетаньяху заявив, що Ізраїль продовжить військову операцію проти бойовиків в Секторі Газа.
Тим часом, радбез ООН знову не погодив заяву щодо конфлікту на Близькому Сході.
Нагадаємо, палестино-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.
Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.
У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.
Зокрема у Лондоні на акції в підтримку Палестини постраждали дев’ять поліцейських, така ж кількість демонстрантів затримана.
Тим часом у Києві поблизу посольства Російської Федерації відбувся мітинг на підтримку Ізраїлю, учасники якого прийшли із гаслами «Росія = Хамас».
Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація працює над тим, щоб зупинити ескалацію воєнного конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.