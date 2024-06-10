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Стало відомо, скільки українців визнали банкрутами у 2024 році

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки українців визнали банкрутами у 2024 році
Від початку року 343 українці подали до суду, аби їх визнали неплатоспроможними
фото з відкритих джерел

За даними Опендатабот, найменше справ про банкрутство людей було відкрито у 2019 році

За даними Верховного суду, 343 українців подали на банкрутство за перші п'ять місяців 2024 року. Це у 2,2 рази більше, ніж минулого року. Загалом за останні п’ять років в Україні відкрилось майже дві тисячі справ про банкрутство людей. Про це повідомляє платформа Опендатабот. 

Зазначається, що від початку року 343 українці подали до суду, аби їх визнали неплатоспроможними.

«Кількість справ про банкрутство людей зросла у 2,2 рази у порівнянні до відповідного періоду торік. До слова, за весь минулий рік цей статус набули 575 людини», – зауважують аналітики.

За даними Опендатабот, найменше справ про банкрутство людей було відкрито у 2019 році.

«Це був перший рік, коли закон дозволив громадянам визнавати себе неплатоспроможними через суд. Тоді було відкрито 22 справи про банкрутство людей. Відтоді кількість людей, які хотіли визнати себе неплатоспроможними, постійно зростала: у 8,3 рази за 2020 рік та у 2,7 рази за 2021 рік», – зазначають аналітики.

Кількість справ про банкрутство людей зросла у 2,2 рази у порівнянні до відповідного періоду торік
Кількість справ про банкрутство людей зросла у 2,2 рази у порівнянні до відповідного періоду торік
інфографіка Опендатабот

На  думку Дениса Лихопьока, адвоката, арбітражного керуючого,  фахівця з питань банкрутства, судова статистика не відображає реальну кількість боржників у скрутному становищі, яким допомогла би процедура банкрутства.

«Проте ця процедура не є відомою та поширеною серед українців, й на те є кілька причин: це дорого, складно та незрозуміло без допомоги адвоката, на якого в боржника вже просто може не стати коштів. Крім того, кредитори та фінансові установи не вельми охоче подають свої вимоги у такі судові справи, сподіваючись стягнути борг після відновлення платоспроможності людини та зекономити на судових витратах, або навпаки, намагаються торпедувати процедуру, дискредитуючи боржника. З іншого боку, громадянам теж необхідно усвідомити, що ця процедура не про списання боргів, а про спробу знайти згоду з кредиторами за допомогою судової процедури та арбітражного керуючого», – зазначає Лихопьок.

Загалом за весь час було відкрито 1 993 справи про банкрутство українців. Кожен другий банкрут – у віці від 25 до 45 років: 58% або понад 1,1 тис. Третина банкрутів старша за 45 років – 38,3% або 764 людини. Найменше банкрутів серед молоді до 25 років – лише 3,7%.

Кожен другий банкрут – у віці від 25 до 45 років: 58% або понад 1,1 тис
Кожен другий банкрут – у віці від 25 до 45 років: 58% або понад 1,1 тис
Інфографіка Опендатабот

Гендерний розподіл виявився майже рівноцінним. 54% усіх банкрутів – чоловіки, а 46% – жінки.

Нагадаємо, Верховна Рада дозволила фізичним особам набувати статус банкрута ще у жовтні 2018 року. Повноцінно процедура почала працювати вже у 2019 році. З того часу людина, яка потрапила у скрутне матеріальне становище, може ініціювати своє банкрутство і, пройшовши всю процедуру, звільнитися від боргів.

Президент Польсько-української господарчої палати Яцек Пєхота у ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив, якщо Україна не відновить свою державу, якщо у світі поширюватимуться сигнали про те, що підприємці не можуть почуватися в безпеці у власній країні, якщо політичні еліти не зрозуміють, що бізнес у глобалізованому світі не обов'язково робити в Україні, то, по-перше, вони втратять власних підприємців і надходження до бюджету, а по-друге, не переконають нікого нового інвестувати в Україну.

До слова, провідне світове бізнес-видання Bloomberg присвятило статтю дефіциту робочої сили, який починає відчуватися в Україні. За його оцінкою, цей дефіцит матиме ефект доміно – спочатку підприємства скоротять виробництво, а далі втрати відчує вся економіка України. Згідно з опитуванням, проведеним київським Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій на початку цього року, ця проблема посідає друге місце після зростання витрат українських компаній. Близько половини опитаних зазначили, що відчувають дефіцит персоналу.

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Теги: Верховна Рада бізнес закон статистика українці Україна

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