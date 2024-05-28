Путін заявив, що легітимною владою в Україні є лише парламент: Стефанчук дав пораду диктатору

Путін вважає, що наразі легітимною владою в Україні є Верховна Рада та її голова

Руслан Стефанчук: «Дуже добре, що на Росії почали читати Конституцію України»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що наразі легітимною владою в Україні є Верховна Рада та її голова. Про це пишуть росЗМІ.

«Строго кажучи, тільки за попередньою оцінкою, єдиною легітимною владою залишається парламент і голова Ради. Ну а так, за великим рахунком, якби хотіли провести президентські вибори, то треба було б скасувати тоді закон про воєнний стан – ось і все. І провести вибори. Але не захотіли це робити через низку обставин», – сказав Путін журналістам.

Путін зауважив, що українське законодавство каже про те, що «в період воєнного стану вибори президента не проводяться, але це не означає, що повноваження пролонгуються». «Про це у Конституції нічого немає, але це – попередній аналіз», – додав він.

У Відповідь голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що згідно з Конституцією, до завершення воєнного стану президентом України лишатиметься Володимир Зеленський.

«Дуже добре, що на Росії почали читати Конституцію України. Рекомендував би допитливим читачам опановувати текст нашої Конституції не вибірково й звернути увагу на частину 1 статті 108: «Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України». У демократичних суспільствах це називається неперервністю влади. Але ця «неперервність» не в російському (як «довічність»), а в нормальному, демократичному та безпековому розуміннях.

Тому президентом України є і до завершення воєнного стану буде залишатися Володимир Зеленський. І все це, відповідно до Конституції та законів України», – зазначив Стефанчук.

Стефанчук зазначив, що такі російські наративи є передбачуваними та безглуздими. Але його бентежить те, що «окремі «українські» політики, ніби готуючи підґрунтя, майже слово у слово цитують висловлені наративи, зокрема, і у стінах українського парламенту».

Він також порекомендував росіянам, окрім української, почитати власну «Конституцію».

«І йдеться не про якісь примарні для Росії засади демократичного устрою чи прав людини та громадянина. А хоча б у тій частині, де сказано, що РФ вживає заходів із підтримки та укріплення міжнародного миру та безпеки, забезпеченню мирного співіснування держав і народів. Аби далеко не гортати – це стаття 79.1», – додав голова парламенту.

Нагадаємо ,раніше міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що президент України Володимир Зеленський не втратить своєї легітимності після того, як 21 травня закінчиться його п’ятирічний термін повноважень. Він залишатиметься чинним до обрання наступного глави держави.