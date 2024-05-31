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Шукатимуть дезертирів. Нардепи зареєстрували законопроєкт про створення Військової поліції

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
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Шукатимуть дезертирів. Нардепи зареєстрували законопроєкт про створення Військової поліції
Військова поліція комплектуватиметься за рахунок Збройних сил України
фото ілюстративне

Призначенням Військової поліції буде забезпечення правопорядку і дисципліни у Міноборони, ЗСУ та Державній спецслужбі транспорту

Голова Правоохоронного комітету Верховної Ради Сергій Іонушас ініціював створення в Україні Військової поліції. Відповідний законопроєкт №6569-д зареєстровано в парламенті 31 травня.

«Метою законопроекту є створення законодавчих підстав та правових засад діяльності Військової поліції як військового формування з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки і оборони, та який основним своїм завданням має забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту», – йдеться у пояснювальній записці.

Одночасно із проєктом закону про Військову поліцію на розгляд вноситься і проект закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України та щодо запровадження діяльності Військової поліції».

Автори документу пропонують утворити Військову поліцію як військове формування з правоохоронними функціями, що входитиме до складу сектору безпеки і оборони. Її призначенням буде забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міноборони України, ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту.

У пояснювальній записці зазначається, що діюча Військова служба правопорядку у ЗСУ не має повноважень щодо здійснення оперативно-розшукових заходів і притягнення осіб до відповідальності. «Водночас відсутність належного розшуку дезертирів та інших осіб, які самовільно залишили місця несення служби, незабезпечення невідворотності їх покарання, може негативно позначається на стані боєготовності та правопорядку у ЗСУ та інших військових формуваннях», – йдеться у законопроєкті.

Передбачається, що Військова поліція здійснюватиме:

  1. попередження, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень у Міністерстві оборони України, ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту;
  2. провадження у справах про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції Військової поліції;
  3. оперативно-розшукову діяльність у випадках та на підставах, визначених законом;
  4. забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, у місцях дислокації військових частин, закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, установ та організацій, на військових об’єктах, у військових містечках, а також на вулицях і в громадських місцях, на залізничних станціях (вокзалах), у морських (річкових) портах, аеропортах;
  5. превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню кримінальних та інших правопорушень у Міністерстві оборони України, ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту;
  6. захист життя, здоров'я, прав і законних інтересів військовослужбовців, а також військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів;
  7. захист державного майна від протиправних посягань;
  8. забезпечення виконання адміністративних стягнень та покарань за вчинення кримінального правопорушення щодо військовослужбовців ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, інших військових формувань та правоохоронних органів;
  9. контроль за виконанням законодавства щодо безпеки дорожнього руху водіями під час використання транспортних засобів Міністерства оборони України, ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту та інших військових формувань;
  10. забезпечення виконання інших, визначених законом, завдань з питань національної безпеки у воєнній сфері, у сфері оборони в мирний час та особливий період.

До загальної структури Військової поліції входитимуть: центральний орган управління Військової поліції; територіальні органи управління Військової поліції (міжрегіональні, регіональні, місцеві); центри спеціального призначення; навчальні центри Військової поліції; дисциплінарні батальйони.

Законопроєкт передбачає комплектування Військової поліції за рахунок ЗСУ (не більш ніж 1,5% чисельності Збройних Сил).

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Теги: Верховна Рада Міноборони поліція законопроєкт

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