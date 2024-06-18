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До Києва прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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До Києва прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен
Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк та спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен (праворуч)
фото: Facebook/Олена Кондратюк

За словами заступниці Стефанчука, візит спікерки Сейму Литви важливий для розвитку міжпарламентської співпраці

В Україну прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен. Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

«Зустріла пані спікерку на Київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин», – написала Кондратюк.

В Україну прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен (ліворуч)
В Україну прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен (ліворуч)
фото: Facebook/Олена Кондратюк
Візит спікерки Сейму Литви важливий для розвитку міжпарламентської співпраці
Візит спікерки Сейму Литви важливий для розвитку міжпарламентської співпраці
фото: Facebook/Олена Кондратюк

Нагадаємо, комітет парламенту Литви з питань культури схвалив пропозицію продовжити заборону на ретрансляцію російських і білоруських каналів.

Раніше литовський уряд схвалив пропозицію Мін'юсту про денонсацію міжнародного договору з РФ про правову допомогу та правовідносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах.

До слова, Естонія, Латвія та Литва мають намір відключити свої електричні мережі від загальної російської та білоруської системи (БРЕЛЛ) у лютому 2025 року.

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Теги: Литва Київ дипломатія Верховна Рада Олена Кондратюк

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