До Києва прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен

За словами заступниці Стефанчука, візит спікерки Сейму Литви важливий для розвитку міжпарламентської співпраці

В Україну прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен. Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

«Зустріла пані спікерку на Київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин», – написала Кондратюк.

В Україну прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен (ліворуч) фото: Facebook/Олена Кондратюк

Візит спікерки Сейму Литви важливий для розвитку міжпарламентської співпраці фото: Facebook/Олена Кондратюк

В Україну з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен pic.twitter.com/xMoUPmXH7A June 18, 2024

Нагадаємо, комітет парламенту Литви з питань культури схвалив пропозицію продовжити заборону на ретрансляцію російських і білоруських каналів.

Раніше литовський уряд схвалив пропозицію Мін'юсту про денонсацію міжнародного договору з РФ про правову допомогу та правовідносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах.

До слова, Естонія, Латвія та Литва мають намір відключити свої електричні мережі від загальної російської та білоруської системи (БРЕЛЛ) у лютому 2025 року.