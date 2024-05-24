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Ознаки політичного мародерства. Комітет виборців фіксує підозріле перейменування партій

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ознаки політичного мародерства. Комітет виборців фіксує підозріле перейменування партій
Наступний склад Верховної Ради може наполовину складатися із людей, котрі пройшли війну або волонтерили
фото: Верховна Рада/Telegram

Проросійський «Союз» тепер став «Євросоюзом»

Зміна назв політсил на слова, співзвучні з діяльністю військових та волонтерів або ж на визначення, які з’явилися під час вторгнення РФ, є ознаками політичного мародерства. Про це в коментарі «Главкому» розповів голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель.

В якості прикладу Кошель привів маловідому партію «Громадянський рух «Хвиля», яка у серпні 2023 року змінила назву на «Партію ветеранів та волонтерів України».

«Оскільки політична сила взагалі невідома, можу припустити, що ані ветерані, ані волонтери до неї непричетні. Партія «Союз», яку ми раніше вважали проросійською, тепер називається «Євросоюз». Партію «Громадянська платформа» перейменовано у партію «Ми з України!». Політсила «Свідома нація» має інший бренд – «Рішучі», – зазначив експерт.

Голова КВУ переконаний, що в Україні й надалі триватиме процес маскування старих партій під нові з військово-волонтерською тематикою. За його словами, метою є отримання під час виборів невеликої кількості голосів українців, котрі заплутаються у назвах політсил. Кошель також вважає, що майбутній склад Ради X скликання не менше ніж на 50% складатиметься із людей, котрі пройшли війну або волонтерили.

Перший заступник міністра юстиції Євгеній Горовець у відповіді на запит «Главкома» повідомив, що ринок політичних партій завжди був активним в Україні, однак після повномасштабного вторгнення їхня реєстрація «на паузі». «З 6 березня 2022 року документи для державної реєстрації створення політичних партій суб’єктом державної реєстрації не приймаються», – наголосив він.

Таким чином, найбільша активність розгорнулася навколо партій, які були зареєстровані до початку війни, особливо якщо брати до уваги той факт, що нерідко політсили створювалися саме для подальшого продажу, зазначив Кошель. Комітет виборців до війни провів дослідження, яке показало, що 70-80% політсил не проводять жодної діяльності, не мають офіційних сайтів та існують лише «на папері».

Нагадаємо, нардеп від фракції «Слуга народу», представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що президентські вибори під час війни в Україні суперечитимуть конституційним засадам виборчого права і будуть підстави сумніватися в легітимності обраного під час воєнного стану президента.

До слова, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що доки в Україні йде війна і діє правовий режим воєнного стану, жодні вибори не проводитимуться. Він підкреслив, що ухвалення будь-яких рішень щодо демократичного оновлення влади завжди має корелюватися із чинним законодавством відповідно до ситуації в державі.

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Теги: Верховна Рада вибори партії документи реєстрація

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