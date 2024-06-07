Чи обговорює уряд підвищення податків в Україні? Шмигаль дав відповідь

Шмигаль заговорив про податки після нагадування про обіцянку не підвищувати їх після відновлення до довоєнного рівня

«Ми не починали і не обговорюємо в уряді питання підвищення податків», – глава уряду

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю, 7 червня, заявив, що наразі в Україні не планується підвищення податків.

Слова прем’єра пролунали після того, як ексспікер парламенту Дмитро Разумков нагадав йому про обіцянку не підвищувати податки після їх відновлення до довоєнного рівня.

«Ми не починали і не обговорюємо в уряді питання підвищення податків», – наголосив Шмигаль.

Водночас глава уряду підтвердив, що звертатиметься до парламенту по додаткові кошти для сектору безпеки та оборони. Він нагадав, що Міністерство оборони має на цей рік 1,7 трлн грн, які спрямовують тільки на потреби сектору безпеки та оборони.

«Цього року відбувалося наближення певних ресурсів для закупівель зброї та відповідної військової техніки. Тому цього року ми звертатимемося до парламенту по додаткові кошти для сектору безпеки і оборони... Але це буде в другому півріччі. Відповідні розрахунки, відповідні потреби будуть представлені додатково», – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Україна планує підвищити видаткову, а також дохідну частину бюджету. До кінця року потреби країни обійдуться щонайменше в 300 млрд грн. Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев каже, одним з додаткових джерел фінансування армії буде підвищення податків.