Головна Країна Політика
search button user button menu button

Стефанчук підписав закон про англійську мову в Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Стефанчук підписав закон про англійську мову в Україні
Голова Ради переконаний, що прийдешні покоління оцінять важливість цього закону
фото: Руслан Стефанчук/Facebook

«Це реальний шанс для українських дітей стати частиною світової цивілізації», – Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Про це він повідомив у себе в Facebook.

«Підписав прийнятий Верховною Радою України закон «Про застосування англійської мови в Україні». Переконаний, що важливість цього закону, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, оцінять прийдешні покоління», – йдеться у повідомленні.

За словами Стефанчука, закон дасть реальний шанс інтелектуальної, культурної, історичної, ментальної та духовної трансформації для кожного українця.

«Це реальний шанс для українських дітей стати частиною світової цивілізації. Це реальний шанс, а не політичні виверти, для втілення одвічного українського запиту: «Геть від москви». Не змарнуймо цей шанс. Історія ніколи не прощає змарнованого шансу», – наголосив спікер Верховної Ради.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон №9432 про застосування англійської мови в Україні. Рішення підтримали 236 нардепів.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики схвалив додаткову поправку №336 до законопроєкту про англійську мову.  Вона спрямована на те, щоб українські кінотеатри демонстрували фільми не українською мовою, а англійською.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль презентував національну програму з популяризації англійської мови в нашій державі: її планують зробити доступною для кожного українця.

Раніше Зеленський запропонував Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні. Документом передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою. Також законопроєкт передбачає обов'язкове вивчення англійської в дитячих садочках, а у школах кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови. Крім того, для вивчення англійської надаватимуть грошову допомогу.

Читайте також: 

Теги: Верховна Рада мова закон Руслан Стефанчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рада сьогодні має розглянути розділення Міністерства розвитку громад та інфраструктури
Розділення Мінрегіону: «слуга» Безгін пояснив помилку влади
9 травня, 08:56
О 05:30 ранку харківські школярі готуються до випускного
«Російські душі з українськими паспортами»: у мережі скандал через відео з випускниками у Харкові
11 травня, 19:16
Законопроєкт передбачає дієвий механізм відшкодування страхових виплат
Верховна Рада схвалила реформу автострахування
21 травня, 14:39
Парламент Грузії ухвалив закон про іноагентів у третьому читанні в середині травня
Парламент Грузії остаточно затвердив закон про іноагентів
28 травня, 18:16
Глава РПЦ патріарх Кирило разом з митрополитом Московської церкви в Україні Онуфрієм
Громадські організації вимагають заборонити РПЦ і деколонізувати назви населених пунктів
28 травня, 14:05
Продовження дії відстрочок від мобілізації, закон про англійську мову. Головне за 4 червня
Продовження дії відстрочок від мобілізації, закон про англійську мову. Головне за 4 червня
4 червня, 21:00
Шмигаль заговорив про податки після нагадування про обіцянку не підвищувати їх після відновлення до довоєнного рівня
Чи обговорює уряд підвищення податків в Україні? Шмигаль дав відповідь
Сьогодні, 17:08
Цезари Томчик прокоментував ситуацію на кордоні із Польщею
Варшава дозволяє Києву бити по РФ польськими ракетами – Міноборони Польщі
29 травня, 12:04
Дональд Трамп готовий розсекретити документи про вбивство Джона Кеннеді
Трамп пообіцяв наважитися на несподіваний вчинок, якщо стане президентом
2 червня, 18:22

Політика

Україна відкриє новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною
Україна відкриє новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною
Уряд спростив військовий облік для українців за кордоном
Уряд спростив військовий облік для українців за кордоном
Стефанчук підписав закон про англійську мову в Україні
Стефанчук підписав закон про англійську мову в Україні
Законопроєкт про Військову поліцію зняли з розгляду: Міноборони звернулося до депутатів
Законопроєкт про Військову поліцію зняли з розгляду: Міноборони звернулося до депутатів
В Україні планують обмежити вуличне освітлення
В Україні планують обмежити вуличне освітлення
Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ до ЄС – Єврокомісія
Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ до ЄС – Єврокомісія

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Китай підставив Росію. Як реагуватиме Кремль на цю важку «несподіванку»
37K
Пожежа на Київщині, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
24K
Міноборони розвінчало міфи про застосунок «Резерв+»
12K
НАБУ з'ясовує обставини зриву поставки в Україну захисних систем «Щит»
12K
На Хмельниччині пролунали вибухи
7058
Втрати ворога станом на 7 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Кількість загиблих цивільних в Україні зросла до найвищого рівня за рік – ООН
Сьогодні, 17:43
Пожежа на Київщині, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
НАБУ з'ясовує обставини зриву поставки в Україну захисних систем «Щит»
Вчора, 22:14
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив норму про імпорт 80% потрібної електроенергії
Вчора, 20:21
Збільшення тарифу не дасть змоги повністю відновити зруйновані електростанції – екс-міністр
Вчора, 18:24
Пожежа на НПЗ У Ростовській області, у Чехії зіткнулися потяги: головне за ніч
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua