Стефанчук підписав закон про англійську мову в Україні

«Це реальний шанс для українських дітей стати частиною світової цивілізації», – Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Про це він повідомив у себе в Facebook.

«Підписав прийнятий Верховною Радою України закон «Про застосування англійської мови в Україні». Переконаний, що важливість цього закону, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, оцінять прийдешні покоління», – йдеться у повідомленні.

За словами Стефанчука, закон дасть реальний шанс інтелектуальної, культурної, історичної, ментальної та духовної трансформації для кожного українця.

«Це реальний шанс для українських дітей стати частиною світової цивілізації. Це реальний шанс, а не політичні виверти, для втілення одвічного українського запиту: «Геть від москви». Не змарнуймо цей шанс. Історія ніколи не прощає змарнованого шансу», – наголосив спікер Верховної Ради.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон №9432 про застосування англійської мови в Україні. Рішення підтримали 236 нардепів.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики схвалив додаткову поправку №336 до законопроєкту про англійську мову. Вона спрямована на те, щоб українські кінотеатри демонстрували фільми не українською мовою, а англійською.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль презентував національну програму з популяризації англійської мови в нашій державі: її планують зробити доступною для кожного українця.

Раніше Зеленський запропонував Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні. Документом передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою. Також законопроєкт передбачає обов'язкове вивчення англійської в дитячих садочках, а у школах кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови. Крім того, для вивчення англійської надаватимуть грошову допомогу.