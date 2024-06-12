Законопроєкт про економічне бронювання зареєстровано у Раді
Концепція бронювання передбачає, що відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки». Про це повідомив нардеп, голова комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.
«У законі ми заклали концепцію економічного бронювання, яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів», – сказав Дмитро Наталуха.
Концепція «економічне бронювання»:
- Кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника – має можливість його забронювати.
- Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками.
- Бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року.
- Відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроєкті № 11332 «щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних».
Дмитро Наталуха зауважив, що невдовзі нардепи подадуть два альтернативних законопроєкти, що будуть включати:
- модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тис. грн;
- також змішану модель – 35 тис. грн зарплати для найманого працівника, 20 тис. грн військового збору для ФОП.
Нагадаємо, що економічне бронювання від мобілізації точно буде реалізована в Україні. Про це повідомив голова комітету Ради Олександр Завітневич в інтерв’ю BBC. Журналісти запитали думку Завітневича щодо економічного бронювання, на що він відповів: «Тут суспільство розкололося. Щоб ми не ділили на бідних і багатих, вибачте. Але все одно якийсь баланс ми будемо шукати, тому що, ще раз повторюсь, фронту без тилу не буває, і тилу без фронту не буде. Без нашої економіки, без податків не буде, за що фінансувати фронт».
Також Кабінет Міністрів 5 червня затвердив постанову, яка вносить зміни в порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Документ оприлюднений на урядовому порталі. Тепер підлягають бронюванню до 100 % працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики. Крім того, для критичних підприємств збільшили строк бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.
До слова, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про бронювання 90% працівників ДСНС та Національної поліції України. А 10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби.
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