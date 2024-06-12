Законопроєкт про економічне бронювання зареєстровано у Раді

Концепція бронювання передбачає, що відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки». Про це повідомив нардеп, голова комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

«У законі ми заклали концепцію економічного бронювання, яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів», – сказав Дмитро Наталуха.

Концепція «економічне бронювання»:

Кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника – має можливість його забронювати.

Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками.

Бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року.

Відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроєкті № 11332 «щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних».

Дмитро Наталуха зауважив, що невдовзі нардепи подадуть два альтернативних законопроєкти, що будуть включати:

модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тис. грн;

також змішану модель – 35 тис. грн зарплати для найманого працівника, 20 тис. грн військового збору для ФОП.

Нагадаємо, що економічне бронювання від мобілізації точно буде реалізована в Україні. Про це повідомив голова комітету Ради Олександр Завітневич в інтерв’ю BBC. Журналісти запитали думку Завітневича щодо економічного бронювання, на що він відповів: «Тут суспільство розкололося. Щоб ми не ділили на бідних і багатих, вибачте. Але все одно якийсь баланс ми будемо шукати, тому що, ще раз повторюсь, фронту без тилу не буває, і тилу без фронту не буде. Без нашої економіки, без податків не буде, за що фінансувати фронт».

Також Кабінет Міністрів 5 червня затвердив постанову, яка вносить зміни в порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Документ оприлюднений на урядовому порталі. Тепер підлягають бронюванню до 100 % працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики. Крім того, для критичних підприємств збільшили строк бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

До слова, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про бронювання 90% працівників ДСНС та Національної поліції України. А 10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби.