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ЗМІ: Зеленський та Нетаньягу вели переговори про ППО та голосування України в ООН

glavcom.ua
ЗМІ: Зеленський та Нетаньягу вели переговори про ППО та голосування України в ООН
фото з відкритих джерел

Інформацію повідомили неназвані українські та ізраїльські посадовці

Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та президент України Володимир Зеленський вели перемовини про зміну позиції України в ООН щодо резолюції про палестинські території в обмін на ППО.

Таку інформацію повідомило американське видання Axios, посилаючись на слова неназваних українських та ізраїльських посадовців.

Зокрема, Нетаньягу у телефонній розмові із Зеленським у п’ятницю нібито просив його, щоб Україна проголосувала в Генасамблеї ООН проти резолюції, в якій закликають Міжнародний кримінальний суд дати юридичний висновок щодо наслідків ізраїльської окупації палестинських територій. 

За словами ізраїльського джерела, Нетаньягу просив Україну змінити позицію – оскільки Україна традиційно голосує в ООН проти Ізраїлю – та цього разу проголосувати проти або принаймні утриматися. На засіданні комітету кілька тижнів тому Україна проголосувала «за».

Зеленський на це прохання нібито сказав, що в обмін на таке голосування України хотів би почути, як новий уряд Ізраїлю планує змінити позицію щодо допомоги ЗСУ, зокрема, у питанні засобів захисту від балістичних ракет та іранських дронів. За словами українського джерела, Нетаньягу не став давати будь-яких обіцянок, але зазначив, що готовий обговорити прохання Зеленського у майбутньому. Зеленський не був задоволений такою відповіддю. 

У підсумку Україна обрала нейтральний варіант і вирішила не брала участі в голосуванні на Генасамблеї – щоб, як повідомив український співрозмовник Axios, «дати шанс відносинам з Нетаньягу».

Ізраїльське джерело каже, що Нетаньягу був розчарований тим, що Київ обрав саме таке рішення, а не «утримався» у голосуванні. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський особисто привітав нового прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху зі вступом на посаду. Зазначимо, що Біньямін Нетаньяху до цього обіймав посаду прем'єр-міністра Ізраїлю у 1996-1999 і 2009-2021 роках. А також був міністром оборони Ізраїлю з 18 листопада 2018 до 8 листопада 2019 року.

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