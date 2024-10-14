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Названо прізвище можливого наступника Шмигаля

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Названо прізвище можливого наступника Шмигаля
На прем’єрську посаду готують нового віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу (на фото зліва)
фото з відкритих джерел

Віцепрем’єр Кулеба входить в курс справ у мегаміністерстві

В Офісі президента розглядають одного з нещодавно призначених міністрів як заміну діючому прем’єру Денису Шмигалю. На прем’єрську посаду готують нового віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Шмигалю підсадили наступника. Таємна місія віцепрем’єра Олексія Кулеби».

Ймовірність підготовки такого кадрового призначення «Главкому» підтвердили відразу кілька джерел у провладній фракції.

Журналісти нагадують, що новий віцепрем’єр вже багато років наближений до нинішнього глави Офісу президента Андрія Єрмака. Їхні шляхи зійшлися більш ще до Євромайдану.

Перед призначенням в уряд Кулеба з подачі Єрмака також пройшов «обкатку» в Київській міській і обласній адміністраціях та Офісі президента. До уряду він перейшов з посади заступника керівника Офісу президента, де відповідав за регіональну політику та президентський проєкт «Велике будівництво».

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, яке очолив Кулеба, після скандального звільнення попереднього очільника Олександра Кубракова чотири місяці лишалося без повноцінного керівника. Його планували розділити на два: інфраструктуру та справи місцевого самоврядування відокремити одне від одного.

Але з обранням Кулеби ця проблема не вирішена. Новий міністр очолив міністерство, з назви якого просто зникла згадка про інфраструктуру. Окремо виділене міністерство інфраструктури вчергове обіцяно створити найближчим часом. Відомству також додали функціонал Мінреінтеграції, яке фактично ліквідується з добровільно-примусовим переведенням Ірини Верещук на роботу в Офіс президента. А Кулеба входить в курс справ в досі нерозділеному відомстві.

Кулеба вже влаштував в міністерство знайомих за колишніми місцями роботи. Портфелі його заступників отримали Тимур Ткаченко, Олексій Рябикін та держсекретар Сергій Білецький.

Автори матеріалу також зауважують, що Денис Шмигаль вже кілька «наступників». У різні часи ЗМІ називали новим потенційним прем’єром Олександра Кубракова, Олексія Чернишова, Ростислава Шурму, Михайла Федорова, Олексія Резнікова, Юлію Свириденко і навіть Андрія Єрмака… 

Нагадаємо, 4 вересня Верховна Рада проголосувала за масштабні перестановки в Кабміні.

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Теги: Верховна Рада міністр Міністерство інфраструктури самоврядування Офіс президента Денис Шмигаль Сергій Білець звільнення велике будівництво

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