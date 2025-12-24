Зеленський привітав українців із Різдвом (відео)

Глава держави наголосив, що світло обов'язково здолає темряву агресії

Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом, наголосивши на незламності духу та єдності народу, який, попри четвертий рік повномасштабної війни, продовжує берегти свої традиції. «Главком» публікує повний текст-звернення глави держави:

«Дорогі українці, дорогі українки!

Сьогодні дуже особливий вечір. Святвечір. Це унікальний час, який має особливий дух, свою особливу магію для всіх нас. Бо цей вечір насправді – про всіх нас. Про все те, що робить українців українцями. Це любов до свого дому, свого коріння і традицій, це щастя, коли збирається вся сім’я за столом. Коли нарешті зустрілись, обійнялися, спитали один в одного: як ти? Все це завжди було невід’ємними атрибутами нашого Різдва. Але четвертий рік поспіль, четвертий рік повномасштабної війни за незалежність усе це прагнуть у нас забрати. І все це ми захищаємо сьогодні: свою землю, свої родини, те бажане відчуття спокою і миру у своєму домі. Коли нам тепло. Коли нам смачно. Коли ми разом. І попри все ми разом і сьогодні. І так буде й сьогодні, бо не має значення, на відстані чи наживо, – українці… українці разом. І ось це відчуття в нас ніхто не відбере. І ось це відчуття дає нам надію, дає нам все це і допомагає триматися. Триматися попри все.

Ми відзначаємо Різдво у важкий час. На жаль, не всі з нас у цей вечір вдома, і не в усіх, на жаль, є дім, і не всі, на жаль, сьогодні з нами. Та попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати чи розбомбити найголовніше. Це наше українське серце, це наша віра один в одного й це наша єдність.

І тому мільйони з нас сьогодні чекатимуть у небі першу зорю. В небі Києва, Закарпаття, в небі Одеси чи Куп’янська – де б не були. Українці сьогодні разом. Відзначають Різдво в одну дату, як одна велика родина.

Безумовно, часи війни змінили нас. І не так зараз важливо, як ми прикрашаємо свій дім, а те, як захищаємо його. І майже не має значення, які страви на столі, – важливо, які люди за столом.

І щоб ті, хто зараз нас захищає і не може бути поруч, удома, були на зв’язку. Щоб почути їхній голос хоча б на хвилинку, отримати найцінніше повідомлення: «У мене все добре». І радість приносять не яскраві ілюмінації, а просто світло – світло в наших оселях та всередині нас.

І ми щасливі, коли чуємо музику Різдва, але ще більше – коли не чуємо музику зла, не чуємо пролітаючих над головою дронів і ракет.

Напередодні Різдва «рускіє» вкотре показали, хто вони насправді. Масовані обстріли, сотні шахедів, балістика, «кинджали» – все було. Так б’ють безбожники. Так роблять ті, хто не має абсолютно нічого спільного з християнством і будь-чим людським.

Але ми тримаємось. Ми підтримуємо один одного. І ми молимося сьогодні за всіх, хто на фронті, щоб повернулися живими. За всіх, хто в полоні, – щоб повернулися додому. За всіх наших загиблих героїв, які захистили Україну ціною життя. За всіх, кого Росія загнала в окупацію і кого змусила поїхати. Кому важко, але вони не втратили Україну в собі, а отже, їх ніколи не втратить Україна. Ми сьогодні пліч-о-пліч. Ми не загубимося в темряві, наживо чи подумки ми привітаємо одне одного, ми обіймемо й зігріємо одне одного, подзвонимо батькам, поцілуємо дітей, міцно обіймемо своїх рідних і, звісно, згадаємо – згадаємо всіх своїх.

І допоки це все живе в наших серцях, допоки живе людина всередині нас, допоки не згасла ця наша віра й це таке, таке просте, але сильне людське бажання жити, доти в жодного зла немає шансів. І зайвий доказ цьому – наші прекрасні дітки, які в ці дні збираються разом, переодягаються в різні вбрання і йдуть – так само, як колись, – сповіщати людей про радісну новину. Народження Сина Божого. І так само, як колись, ми відкриваємо свої двері і відкриваємо свої серця і ми бережемо ці свої традиції, і так само, як колись, усі разом співаємо свої колядки. І це так важливо й цінно, що все це збереглося, не зникло, не стерлось, не забулось, і продовжується, і живе. І поки так відбувається, доти не зникли ми, доти життя перемагатиме, доти бережеться Україна.

Дорогий народе!

Здавна українці вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса. І якщо розказати їм свою мрію, вона точно здійсниться. Сьогодні мрія в усіх нас одна. І бажання ми загадуємо одне

на всіх.

«Щоб він сконав», – скаже кожен про себе, але, коли звертаємося до Бога, звісно, ми просимо ширше.

Просимо про мир для України. Ми боремось за це. І молимось за це. І на це заслуговуємо. Щоб кожна українська родина жила в злагоді. Щоб кожна українська дитинка зраділа подарунку, усміхнулася, зберегла таку важливу дитячу віру в добро й диво.

Щоб очі наших дітей, очі наших батьків, наших коханих, рідних нарешті не плакали. Щоб добро й правда перемогли. Щоб була перемога миру. І були ми. І була Україна. І неодмінно – день, коли всі зберуться вдома у перший мирний рік, мирного Різдва і скажуть одне одному: «Христос народився! Славімо Його!»

Я вітаю зі святом усіх вас, дорогі українці та українки! Кожному й кожній я бажаю щасливого Різдва, смачної куті і, звісно, миру нам усім!

Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть нашу Україну!

Христос народився! Славімо Його!»

Нагадаємо, 25 грудня 2025 року українці відзначають одну з найбільших церковних подій – Різдво Христове. І хоча різдвяні вихідні скасовуються через повномасштабне вторгнення РФ, ворогові не вдасться забрати в нас свято.

У цей день усі віряни в Україні моляться за перемогу над російською агресію і вітають один одного з народженням Ісуса Христа. Не забудьте сказати своїм близьким теплі слова, надіслати святкову листівку та подарувати надію на щасливе й мирне майбутнє.