Росія продовжує нарощувати значний дроновий потенціал – ГУР

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Росія продовжує нарощувати значний дроновий потенціал – ГУР
Вадим Скібіцький розповів про дроновий потенціал Росії
фото: Суспільне Новини/Олександр Брамський

Вадим Скібіцький: «Це поштовх, щоб посилювати наші системи протиповітряної оборони»

Росія у війні з Україною щодня застосовує ударні БпЛА. Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що разом із цим РФ збільшує виробництво дронів. Про це Вадим Скібіцький розповів у коментарі для «Новини.LIVE», передає «Главком».

Представник ГУР повідомив у зв’язку з нещодавніми масовими атаками Росії шахедами про те, що вона має значний дроновий потенціал та продовжує активно його посилювати. Крім виробництва ударних безпілотників типу «Шахед», РФ працює над створенням хибних цілей та розвідувальних апаратів.

Для України такі сигнали, за словами Вадима Скібіцького, це додатковий поштовх до того, щоб посилити нашу протиповітряну оборону та розвивати власні антидронові системи. «І в будь-якому випадку наш супротив, війна проти агресора, показала, що ми здатні розвиватися, ми здатні швидко розвивати ті всі нові сили й засоби протидії, які сьогодні є передовими в усьому світі», – заявив Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, шо російські війська почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що суттєво підвищує їхню руйнівну силу.  Український експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий під позивним Флеш оприлюднив фото нової модифікації дрона та зазначив, що сумарна маса бойової частини сягає близько 100 кг.

Раніше «Главком» розповідав про мутації одного з найдошкульніших для України виду ворожої зброї і з фахівцями розбирає, наскільки небезпечними є для нас нові ворожі розробки. Країна-агресорка продовжує шукати нові можливості, аби зробити свою зброю ще більш смертоносною. Зокрема, останнім часом посиленими темпами йде модернізація сумнозвісних дронів-камікадзе «Шахед», які щоденно тероризують українські міста.

