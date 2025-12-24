РФ використала розвіддані з китайських супутників для ударів по енергетиці України

Президент: «На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об’єктах енергетики»

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Йшлося про деталі розміщення на території Білорусі комплексів «Орєшнік» та використання Росією даних космічної розвідки від Китаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

За словами президента, Російська Федерація намагається вивести свої енергетичні компанії з-під дії західних санкцій. «Залучаються інші тимчасові власники, багато фіктивних юридичних схем. Все це відстежуємо й будемо комунікувати з партнерами, щоб тиск працював і щоб Росії не вдавалося заробляти гроші на війну завдяки таким маніпуляціям», – каже він.

Крім того, глава держави повідомив, що розвідка здобула більше деталей про розміщення на території Білорусі комплексів «Орєшнік»

«І важливо, щоб партнери теж це знали та враховували у своїх захисних кроках. Ми вважаємо, що агресивне розповсюдження такої зброї несе глобальну загрозу та створює небезпечний прецедент. Доручив готувати спільно з партнерами варіанти відповідей», – розповів очільник України.

Також Іващенко доповів Зеленському про стан російського воєнного виробництва, співпрацю з компаніями та суб’єктами з інших країн. Зокрема, РФ наростила звʼязок з китайськими компаніями, які можуть надавати дані космічної розвідки.

«На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об’єктах енергетики. Розглядаємо такі випадки як діяльність, що дає змогу Росії затягувати війну та робити підходи до дипломатії менш серйозними. Будемо й щодо цього спілкуватися з нашими партнерами», – додав глава держави.

До слова, президент Володимир Зеленський розповідав, що у Китаю рівна риторика щодо України: вони поважають територіальну цілісність та суверенітет нашої держави. Проте діалог між країнами залишається «не таким, що допомагає закінчити війну».

Глава держави наголосив, що для Китаю повага до суверенітету України є важливою з геополітичного погляду. Офіційний Пекін запевняє, що не надає зброю Росії та прагне завершення бойових дій.