Кабмін порушив дисциплінарне провадження проти очільника Держлікслужби

Роман Ісаєнко торік очолив Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Дисциплінарне провадження має бути здійснено до 27 січня 2026 року

Кабінет міністрів порушив дисциплінарне провадження проти голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Романа Ісаєнка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядове розпорядження № 1477-р.

У документі зазначається, що Комісія з питань вищого корпусу державної служби має здійснити дисциплінарне провадження до 27 січня 2026 року і проінформувати уряд про результати.

Раніше «Економічна правда» повідомляла, що Національне антикорупційне бюро проводило обшуки у головному офісі Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

У лютому Ісаєнко став фігурантом розслідування Bihus.Info. За даними журналістів, приватна лабораторія «Добробут-Лікилаб» майже одразу після реєстрації почала масово отримувати замовлення на перевірку ліків від Держлікслужби. Нібито її створили люди з оточення Романа Ісаєнка.

До слова, Кабінет міністрів призначив Романа Ісаєнка головою Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у 2024 році.