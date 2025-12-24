Головна Країна Політика
Церква, мова, віра. Президент Зеленський розказав, яку формулу у мирній угоді запропонувала Україна

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Зеленський пояснив, як Україна планує забезпечити релігійну та мовну толерантність у мирній угоді
фото: Офіс президента

Глава держави: «У Росії немає такої реальної поваги до релігійних та мовних меншин»

Президент України Володимир Зеленський розповів про пункт мирної угоди, який передбачає захист мовних і релігійних меншин, а також запровадження стандартів ЄС із толерантності та недискримінації. Про це президент України повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Пункт 13 мирної угоди передбачає впровадження освітніх програм і заходів у суспільстві, які сприяють розумінню різних культур, усувають расизм та упередження. Україна планує запровадити правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин.

«На сьогодні цей пункт звучить так. Ми ж йдемо в Євросоюз, от ми і запровадимо всі правила Євросоюзу щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин. І вони це теж хай запроваджують – якщо наважаться. Бо сьогодні цього в Росії немає – немає такої реальної поваги до релігійної та мовних меншин», – зазначив Зеленський.

Церква, мова, віра. Президент Зеленський розказав, яку формулу у мирній угоді запропонувала Україна фото 1

Нагадаємо, що Україна не буде ні де-юре, ні де-факто визнавати Донбас російським. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. 

Мирна угода між Україною та Росією близька до завершення, проте президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що попереду залишилися найскладніші 5% переговорів.

Зазначимо, 23 грудня глава держави зібрав журналістів провідних видань на зустріч у закритому форматі. Тема спілкування – мирна угода та яких форм вона набула після тривалих консультацій між Україною, її партнерами та Росією. «Главком» наводить пряму мову президента, який показав документ, від якого залежить завершення війни, прокоментував позиції сторін по кожному з його пунктів і відповів на питання журналістів.

переговори Володимир Зеленський мова церква перемир'я

