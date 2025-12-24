Головна Країна Політика
Територіальне питання. Зеленський пояснив, чим може бути небезпечний референдум

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Територіальне питання. Зеленський пояснив, чим може бути небезпечний референдум
Зеленський наголосив на легітимності референдуму
фото: Офіс президента

Президент: «Якщо референдум не буде легітимний – це розкол держави всередині»

Президент Володимир Зеленський пояснив, що будь-який референдум щодо потенційних територіальних або економічних змін має бути легітимним і відбуватися за умов безпеки. Інакше він загрожує розколом держави та погіршенням суспільної довіри до процесу. Про це президент України повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Територіальні питання та створення вільних економічних зон в Україні можуть бути вирішені лише через легітимний референдум, попередив президент Володимир Зеленський. За його словами, референдум повинен відбуватися на підконтрольних Україні територіях, де забезпечена безпека, та тривати мінімум 60 днів.

«Тільки референдум може визначити, чи згодні люди на те, щоб був такий шлях, якщо пропозиція для України саме така – або це, або війна», – наголосив Зеленський.

«Ми можемо виставити на референдум повну угоду, яка закріпить закінчення війни. Бо люди можуть обрати: нам підходить таке закінчення або не підходить. На референдум треба мінімум 60 днів. І нам потрібне реальне припинення вогню на 60 днів. Інакше ми не проведемо. Тобто референдум не буде легітимний. Нелегітимний референдум – це розкол держави всередині. Окрім того, що референдум – це, в принципі, виклик. Але референдум може бути об'єднуючим. Та під пострілами хто піде на референдум?», - зазначив президент.

«Я глибоко розумію, скільки повинно бути мільйонів людей, щоб був легітимним референдум. Є частина людей на тимчасово окупованих територіях, вони не можуть голосувати. І давайте чесно – вони не можуть обирати, як нам закінчувати війну. Це просто неправильно, на мій погляд. Але на підконтрольній території, де реально провести законний і чесний референдум, голосування та процес підготовки до референдуму – як, до речі, і до можливих виборів, про які говорять партнери, – мають відбуватися в умовах безпеки. Якщо немає безпеки, під питанням і легітимність. Ми все це пояснюємо нашим партнерам», – додав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що у разі варіанту «стоїмо там, де стоїмо» референдум не потрібен, оскільки війна може бути завершена на основі угоди.

«Ми можемо закінчити війну на основі цієї угоди і дотиснути питання з Запорізькою атомною станцією. Якщо ж щось інше, то одного підпису точно не достатньо», – додав президент.

Водночас будь-які зміни, пов’язані з потенційними вільними економічними зонами Донбасу чи іншими територіями, потребують повного договору та дотримання умов безпеки, включно з міжнародним контролем над демілітаризованими зонами.

«І тому мій сигнал американцям саме такий був. Якщо ми говоримо про потенційні вільні економічні зони чи вільну економічну зону, то нам треба йти в референдум. І якщо ми йдемо в референдум, нам доведеться йти з повним договором. Бо люди не зрозуміють, а що це за референдум, а які гарантії? А якщо ми йдемо так, то потрібна базова безпека, а отже припинення вогню. Ця логіка є в цьому документі зараз», – підкреслив президент.

«Тому тут і питання: як іти на референдум? Чому я вам і сказав, що є ризик із референдумом. Якщо негативний – то так і буде, так вирішив народ. А нелегітимний референдум – це ще гірше. Тому що частина людей буде казати: «брехня, ми були «за». Частина людей скаже: «брехня, ми були «проти». Одні будуть кричати: «ви хочете воювати», а інші будуть кричати: «а ви хочете все здати». Хтось буде казати, що взагалі не так треба було організовувати голосування. Ось що буде в суспільстві», – додав Зеленський.

«Територіальні питання і вільні економічні зони, всі ці речі, я хотів, щоб ми залишили на рівень лідерів. Там є про що говорити – і про референдум тощо. Я хотів би це пояснювати, якщо чесно, і іншим сторонам, навіть ворогам», – додав президент.

Вони повинні розуміти, де ми знаходимося. Не тому, що я хочу з ними спілкуватися, – тому що вони повинні знати, що ми повинні виконати сторонами якісь домовленості і закінчити війну.

Зеленський також нагадав про важливість дотримання Женевської конвенції 1949 року та її протоколів, наголосивши, що для України ці правила є обов’язковими, а для Росії – очікуваними гарантіями.

«Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силою. Тобто це говорить, що територіальні питання (вирішуються) – тільки дипломатично», – уточнив президент.

Володимир Зеленський розповів про найскладніший пункт мирної угоди. Він уточнив, що лінія розташування українських військ на момент угоди визначає де-факто межі війни, а будь-які зміни потребують створення потенційних демілітаризованих чи вільних економічних зон. 

Теги: референдум Володимир Зеленський безпека перемир'я переговори

