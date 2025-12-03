Головна Країна Політика
search button user button menu button

Безугла пояснила, чому нардепам треба платити більше

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Безугла пояснила, чому нардепам треба платити більше
фото: glavcom.ua

Безугла: Вважаю, що всі нардепи мають отримувати тільки «біле» грошове забезпечення

Нардепка Мар’яна Безугла заявила, що підтримала підвищення офіційних виплат народним депутатам. За її словами, збільшення прозорого та легального грошового забезпечення є кроком до зменшення корупційних ризиків і формування цивілізованої системи оплати праці для державних діячів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Безуглої у Facebook.

«Я підтримала збільшення виплат нардепам, бо вважаю, що всі нардепи мають отримувати тільки «біле» грошове забезпечення. Сама ніколи не отримувала нардепом ніяких конвертів і готова це засвідчити за будь-яких обставин та на будь-якому поліграфі», – йдеться у дописі.

Безугла пояснила, чому нардепам треба платити більше фото 1

Безугла додала: «Підвищення офіційного грошового забезпечення для зменшення ризику корумпованості колег – це відвертий крок до цивілізованого розуміння, хто такий державний діяч і що та як він має отримувати за свою діяльність, а не популістичних лозунгів відмови від офіційної зарплати та «чорного кешу» за лобістські правки у закони тощо».

Нагадаємо, Верховна Рада в другому читанні та в цілому ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. «За» проголосували 257 нардепів. Зокрема, Володимир Зеленський подякував усім парламентарям, які підтримали бюджет на 2026 рік.

Напередодні Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити в цілому проєкт державного бюджету на 2026 рік.

Очільниця комітету Роксолана Підласа навела основні зміни в проєкті до другого читання. За її словами, підвищення зарплат освітян залишиться: з 1 січня вони отримають плюс 30 %, з 1 вересня – ще плюс 20 %, змін у підходах до оплати праці не відбудеться. Також пропонують додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року.

Читайте також:

Теги: зарплата Мар’яна Безугла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ізниця між найвищими та найнижчими зарплатами в Україні продовжує зростати – розрив між ІТ-сектором і освітою становить понад 48 тисяч гривень
Де в Україні середня зарплата понад 40 тис. на місяць? Дані Держстату
Сьогодні, 04:57
Служба здавалася кубинцю гарною можливістю швидко підняти грошенят, адже за підписання контракту обіцяли два мільйони рублів
Пішов до армії, бо хотів мотоцикл. Полонений кубинець розповів свою історію
30 листопада, 15:15
Українці мають гарний вплив на стан ринку праці в Польщі, але їхні заплати менші
Скільки українці заробляють у Польщі та чому їхні зарплати відрізняються від виплат поляків – дослідження
26 листопада, 19:50
Румунські парламентарії влаштували акцію через зменшення зарплатного бюджету
Працівники парламенту Румунії протестують через зменшення зарплат
18 листопада, 16:59
Очільник компанії наголосив, що кожен сам обирає, як і на що витрачати кошти
Гендиректор «Укрпошти» розповів, що зароблені кошти в Україні витрачає у США
18 листопада, 10:15
Смілянський розповів про зарплату та життя під час війни
Гендиректор «Укрпошти», родина якого у США, похизувався відсутністю житла та авто в Україні
17 листопада, 15:22
У мережі магазинів «Рошен» працюють близько 1,2 тис. осіб, їхня середня місячна зарплата становить трохи більше 41 тис. грн
Зарплати у сфері торгівлі зросли: де українці заробляють понад 80 тис. грн на місяць
10 листопада, 08:59
Рекордні показники зростання медіанної зарплатні фіксували в східних областях України
Де в Україні можна заробити найбільше грошей? Названо регіони та галузі
6 листопада, 18:52
У разі виявлення різниці в оплаті праці між жінками та чоловіками, компанії повинні будуть компенсувати це працівникам
Польща змінить правила оплати праці та найму – що треба знати українцям
5 листопада, 10:44

Політика

Державний оператор тилу та Агенція оборонних закупівель стануть однією компанією
Державний оператор тилу та Агенція оборонних закупівель стануть однією компанією
«Ми за все хороше і проти всього поганого!». Колишній «Слуга народу» оголосив про створення своєї команди
«Ми за все хороше і проти всього поганого!». Колишній «Слуга народу» оголосив про створення своєї команди
Безугла пояснила, чому нардепам треба платити більше
Безугла пояснила, чому нардепам треба платити більше
Кабмін розпустив наглядові ради ключових компаній в енергетиці
Кабмін розпустив наглядові ради ключових компаній в енергетиці
США запросили українську делегацію на новий раунд переговорів
США запросили українську делегацію на новий раунд переговорів
Рада оборони Хмельниччини вигадала, як економити електроенергію
Рада оборони Хмельниччини вигадала, як економити електроенергію

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua