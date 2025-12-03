Безугла пояснила, чому нардепам треба платити більше

Безугла: Вважаю, що всі нардепи мають отримувати тільки «біле» грошове забезпечення

Нардепка Мар’яна Безугла заявила, що підтримала підвищення офіційних виплат народним депутатам. За її словами, збільшення прозорого та легального грошового забезпечення є кроком до зменшення корупційних ризиків і формування цивілізованої системи оплати праці для державних діячів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Безуглої у Facebook.

«Я підтримала збільшення виплат нардепам, бо вважаю, що всі нардепи мають отримувати тільки «біле» грошове забезпечення. Сама ніколи не отримувала нардепом ніяких конвертів і готова це засвідчити за будь-яких обставин та на будь-якому поліграфі», – йдеться у дописі.

Безугла додала: «Підвищення офіційного грошового забезпечення для зменшення ризику корумпованості колег – це відвертий крок до цивілізованого розуміння, хто такий державний діяч і що та як він має отримувати за свою діяльність, а не популістичних лозунгів відмови від офіційної зарплати та «чорного кешу» за лобістські правки у закони тощо».

Нагадаємо, Верховна Рада в другому читанні та в цілому ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. «За» проголосували 257 нардепів. Зокрема, Володимир Зеленський подякував усім парламентарям, які підтримали бюджет на 2026 рік.

Напередодні Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити в цілому проєкт державного бюджету на 2026 рік.

Очільниця комітету Роксолана Підласа навела основні зміни в проєкті до другого читання. За її словами, підвищення зарплат освітян залишиться: з 1 січня вони отримають плюс 30 %, з 1 вересня – ще плюс 20 %, змін у підходах до оплати праці не відбудеться. Також пропонують додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року.