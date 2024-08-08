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Нігер розриває дипломатичні відносини з Україною: реакція МЗС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Нігер розриває дипломатичні відносини з Україною: реакція МЗС
Військова хунта, яка править Нігером, слідом за Малі оголосила про припинення дипломатичних відносин із Києвом.
фото: з відкритих джерел

Україна рішуче відкидає будь-які звинувачення на свою адресу у нібито «підтримці нею міжнародного тероризму, порушенні Статуту ООН та міжнародного права»

Уряд Нігеру прийняв рішення про розрив дипломатичних відносин з Україною через «солідарність з урядом і народом Малі» та у зв’язку з нібито підтримкою Україною «терористичних угруповань». Міністерство Закордонних справ відреагувало. 

«В Україні взяли до уваги рішення влади Республіки Нігер від 6 серпня 2024 року розірвати дипломатичні відносини з Україною. Наведені у заяві представника уряду цієї країни звинувачення на адресу України не витримують жодної критики, є безпідставними та такими, що не відповідають дійсності. Україна рішуче відкидає будь-які звинувачення на свою адресу у нібито «підтримці нею міжнародного тероризму, порушенні Статуту ООН та міжнародного права», – йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, що подібне рішення є жестом «солідарності» з тими, хто обрав шлях на зближення з державою-терористом, Російською Федерацією, яка вже понад два роки веде неспровоковану повномасштабну агресивну війну проти України, застосовує масштабний терор проти нашої держави, її населення та цивільної інфраструктури, скоює численні воєнні злочини проти українського народу, дестабілізує міжнародну безпекову та політичну ситуацію, поширює хаос і конфронтацію в усіх куточках світу, включно з Африканським континентом.

В МЗС вказали, що влада Нігеру прийняла рішення про розірвання дипломатичних відносин з Україною, не провівши жодних розслідувань інциденту в Малі та не надавши жодних доказів, які б стосувалися причин такого кроку.

Втім наголосили, що в Україні «щиро налаштовані й надалі розбудовувати з усіма державами Африки взаємовигідні стосунки на засадах рівності, невтручання у внутрішні справи, поваги до суверенітету й територіальної цілісності країн у міжнародно визнаних кордонах, неухильного дотримання міжнародного права, Цілей та Принципів Статуту ООН

До відома, 6 серпня військова хунта, яка править Нігером, слідом за Малі оголосила про припинення дипломатичних відносин із Києвом. 

«Уряд Республіки Нігер, з повною солідарністю з урядом і народом Малі, вирішує, керуючись повним суверенітетом, негайно розірвати дипломатичні відносини між Республікою Нігер та Україною», – заявив представник уряду полковник Амаду Абдраман у своєму телевізійному зверненні.

Правляча Нігером військова хунта також збирається звернутися до Ради Безпеки ООН з метою обговорити «агресію» України, додав Абдраман. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перехідний уряд Малі розриває дипломатичні відносини з Україною. Міністерство закордонних справ України назвало це рішення недалекоглядним та поспішним

Теги: Нігерія дипломатія МЗС

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