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Відкриття Олімпіади-2024 та вибухи Росії: головне за ніч

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Відкриття Олімпіади-2024 та вибухи Росії: головне за ніч
Вчора відбулося офіційне відкриття Олімпійських ігор у Парижі
фото з відкритих джерел

Олімпійські ігри в Парижі – відкрилися

У ніч на 26 липня знову лунала повітряна тривога. Росію атакували безпілотниками.  Українська збірна вражала на відкритті Олімпіади–2024. «Главком» зібрав головні новини ночі, щоб ви були в курсі подій. 

Українська збірна на церемонії відкриття Олімпіади-2024: подробиці вражаючого плавучого дебюту

Українська збірна, пройшовши ретельну підготовку, виїхала до столиці Франції з твердим наміром підкорити світові спортивні вершини. І вже перші години перебування в Парижі продемонстрували, що наші спортсмени готові до боротьби. На церемонії відкриття Олімпіади-2024 українська делегація у складі 58 спортсменів пропливла на човні шість кілометрів річкою Сена 193-ю з 206 країн-учасниць.

Леді Гага підірвала Париж: чому виступ на Олімпіаді обернувся скандалом?

Виступ Леді Гаги на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі став однією з найобговорюваніших подій цього літа. Хоча її феєричне шоу, в якому співачка поєднала елементи театру, музики та спорту, зачарувало багатьох глядачів, воно також спровокувало шквал критики. 

Росія заявляє про масовану атаку дронів на Брянську область

У ніч на 27 липня Брянська область Росії зазнала масштабної атаки безпілотників, яка тривала протягом години. За повідомленням губернатора області Олександра Богомаза, російські сили ППО нібито збили всі 12 дронів, які атакували різні райони області.

Прем'єр–міністр Індії відвідає Україну? ЗМІ назвали ймовірну дату

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, ймовірно, здійснить офіційний візит в Україну в серпні цього року. Про це повідомляє міжнародний індійський телеканал Wion, посилаючись на кілька неназваних джерел у дипломатичних колах. Згідно з цією інформацією, Моді планує прибути в Україну 23 серпня, напередодні Дня Незалежності.

F-16 почнуть діяти на фронті в Україні вже цього року – посол США

На цей час українська дипломатія в США працює над збільшенням кількості підготовки пілотів та персоналу. Українські військові мають можливість використовувати винищувачі F-16 на полі бою вже до кінця 2024 року. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону.

 

 

Теги: олімпійські ігри тривога Оксана Маркарова співачка військові посол Париж міністр дипломатія

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