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Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною: реакція МЗС

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною: реакція МЗС
МЗС України прокоментувало рішення Малі
фото: freepik.com

«Прикро, що Перехідний уряд Республіки Малі ухвалив рішення про розрив дипломатичних відносин з Україною, не провівши ретельне вивчення фактів та обставин інциденту на півночі Малі», – МЗС України

Перехідний уряд Малі розриває дипломатичні відносини з Україною. Міністерство закордонних справ України назвало це рішення недалекоглядним та поспішним. Про це заявило Міністерство закордонних справ України.

«Рішення Перехідного уряду Республіки Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною є недалекоглядним та поспішним, враховуючи, що Україна як жертва неспровокованої повномасштабної збройної агресії з боку РФ усіляко намагається за підтримки світової спільноти відновити справедливість та повагу до міжнародного права, покликаного захистити усі країни світу, зокрема африканські, від посягань на їхні суверенітет, незалежність та територіальну цілісність», – йдеться у повідомленні.

У МЗС заявили, що Україна дотримується норм міжнародного права, непорушності суверенітету та територіальної цілісності інших країн та рішуче відкидає звинувачення Перехідного уряду Малі у нібито «підтримці Україною міжнародного тероризму».

«Прикро, що Перехідний уряд Республіки Малі ухвалив рішення про розрив дипломатичних відносин з Україною, не провівши ретельне вивчення фактів та обставин інциденту на півночі Малі, а також не надавши жодних доказів щодо причетності України до зазначеної події», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 липня, Перехідний уряд Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною, звинувативши у підтримці дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців ПВК «Вагнер».

До слова, у прикордонному місті Тінзауатен, Республіка Малі, повстанський рух туарегів CSP-PSD здійснив успішну атаку на групу російських найманців ПВК«Вагнер» та солдатів малійської хунти. В результаті боїв, які тривали два дні, повстанці захопили бронетехніку, вантажівки та цистерни. Серед загиблих бойовиків був адміністратор пропагандистського Telegram-каналу «Grey Zone».

У своєму коментарі щодо ліквідація «вагнерівців» у Малі представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що повстанці у Малі отримали необхідну інформацію, яка допомогла їм провести операцію проти найманців ПВК «Вагнер».

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Теги: МЗС дипломатія дипломатичний конфлікт посол Україна

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