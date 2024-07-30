Сійярто дзвонив до Лаврова щодо заборони транзиту нафти РФ через Україну

Будапешт продовжує працювати над відновленням постачань російської нафти

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив, що під час телефонної розмови обговорив з російським і словацьким колегами рішення України зупинити транзит російського «Лукойла». Про це Сійярто повідомив у Facebook.

Сійярто сказав, що Будапешт продовжує працювати над відновленням довгострокової безпеки постачань нафти.

«Тому сьогодні вранці я знову проконсультувався зі своїми російським та словацьким колегами Сергієм Лавровим та Юраєм Бланаром», – заявив глава МЗС Угорщини.

Міністр додав, що Україна діє проти Угоди про асоціацію з ЄС, «коли вона загрожує безпеці енергетичних постачань».

«Водночас ми постійно аналізуємо можливі правові та технічні рішення, які забезпечать безперервність постачання нашої нафти незалежно від української заборони на транзит», – підкреслив Сійярто.

Минулого тижня Сійярто заявив, що Угорщина продовжуватиме блокувати військову допомогу Україні, поки санкції не будуть скасовані.

Нагадаємо, минулого тижня Угорщина та Словаччина заявили про припинення постачання нафти від російської компанії «Лукойл» через Україну. Причиною стало внесення Києвом компанії до списку санкцій.

Згодом глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш заявив, що зупинивши транзит нафти російської компанії «Лукойл», Україна ставить Угорщину у «безвихідну ситуацію». Представник канцелярії Орбана стверджує, що Україна шантажує Угорщину та Словаччину, блокуючи постачання нафти. За його словами, якщо ситуація не зміниться, в Угорщині може виникнути дефіцит палива.

Як повідомлялося, суперечки з Україною були безрезультатними. Європейська комісія не підтримала їхнє прохання закликати Київ скасувати нещодавні санкції проти російської нафтової компанії «Лукойл».

До слова, словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо під час зустрічі із послом України Мирославом Кастраном пригрозив Україні наслідками, якщо Київ не відновить транзит нафти російського «Лукойлу».

Раніше стало відомо, що дипломати ЄС у приватних розмовах висловлюють роздратування через наміри Угорщини та Словаччини використати правила Євросоюзу для збереження доступу до дешевої російської нафти всупереч загальній політиці блоку.