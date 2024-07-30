Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сійярто дзвонив до Лаврова щодо заборони транзиту нафти РФ через Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Сійярто дзвонив до Лаврова щодо заборони транзиту нафти РФ через Україну
Сійярто вкотре заявив, що Україна нібито «загрожує безпеці енергетичних постачань»
фото з відкритих джерел

Будапешт продовжує працювати над відновленням постачань російської нафти

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив, що під час телефонної розмови обговорив з російським і словацьким колегами рішення України зупинити транзит російського «Лукойла». Про це Сійярто повідомив у Facebook.

Сійярто сказав, що Будапешт продовжує працювати над відновленням довгострокової безпеки постачань нафти.

«Тому сьогодні вранці я знову проконсультувався зі своїми російським та словацьким колегами Сергієм Лавровим та Юраєм Бланаром», – заявив глава МЗС Угорщини.

Міністр додав, що Україна діє проти Угоди про асоціацію з ЄС, «коли вона загрожує безпеці енергетичних постачань».

«Водночас ми постійно аналізуємо можливі правові та технічні рішення, які забезпечать безперервність постачання нашої нафти незалежно від української заборони на транзит», – підкреслив Сійярто.

Минулого тижня Сійярто заявив, що Угорщина продовжуватиме блокувати військову допомогу Україні, поки санкції не будуть скасовані.

Нагадаємо, минулого тижня Угорщина та Словаччина заявили про припинення постачання нафти від російської компанії «Лукойл» через Україну. Причиною стало внесення Києвом компанії до списку санкцій.

Згодом глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш заявив, що зупинивши транзит нафти російської компанії «Лукойл», Україна ставить Угорщину у «безвихідну ситуацію». Представник канцелярії Орбана стверджує, що Україна шантажує Угорщину та Словаччину, блокуючи постачання нафти. За його словами, якщо ситуація не зміниться, в Угорщині може виникнути дефіцит палива.

Як повідомлялося, суперечки з Україною були безрезультатними. Європейська комісія не підтримала їхнє прохання закликати Київ скасувати нещодавні санкції проти російської нафтової компанії «Лукойл».

До слова, словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо під час зустрічі із послом України Мирославом Кастраном пригрозив Україні наслідками, якщо Київ не відновить транзит нафти російського «Лукойлу».

Раніше стало відомо, що дипломати ЄС у приватних розмовах висловлюють роздратування через наміри Угорщини та Словаччини використати правила Євросоюзу для збереження доступу до дешевої російської нафти всупереч загальній політиці блоку.

Читайте також: Заборона транзиту нафти РФ через Україну. Фіцо звернувся з пропозицією до Шмигаля
Теги: Сійярто нафта МЗС Сергій Лавров росія санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Сирського, РФ має намір до кінця року збільшити чисельність військ в Україні до 690 тис.
Сирський пояснив, у чому перевага РФ на фронті
24 липня, 10:13
У нафтобазу в Ростовській області РФ влучили дрони СБУ
Удар по нафтобазі в Ростовській області 13 липня: з’явилося відео влучання
14 липня, 12:18
Протягом минулої доби українські захисники знищили 8 танків окупантів
Втрати ворога станом на 13 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
13 липня, 07:43
Україна випереджає РФ у виробництві морських дронів
Росія намагається відтворити українські морські дрони: мета
13 липня, 04:46
Наслідки удару РФ по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, 8 липня 2024 р.
НАТО б’є на сполох: «Слід очікувати масованих ударів по Україні, як 8 липня»
10 липня, 04:51
Boeing 757 втратив колесо під час зльоту у аеропорті у США
У літака Boeing 757 відпало колесо під час польоту у США (відео)
9 липня, 07:56
Спроби обійти Часів Яр (вже вкотре) противнику нічого не дали
Найгарячіші точки Донбасу: ворог безуспішно штурмує Торецьк і Часів Яр
8 липня, 13:01
За словами представника Держдепу, РФ втрачає здатність наступати через знищення Україною її потужностей поблизу кордонів
Названо умову, за якої Україна отримає дозвіл бити зброєю США по РФ на більшу відстань
3 липня, 02:49
Росія скинула авіабомбу на Білгород
Росія масово скидає бомби на свої міста: газета The Washington Post оприлюднила докази
1 липня, 09:49

Політика

Спрощення вʼїзду для росіян. Європарламентар розкритикував рішення Угорщини
Спрощення вʼїзду для росіян. Європарламентар розкритикував рішення Угорщини
Сійярто дзвонив до Лаврова щодо заборони транзиту нафти РФ через Україну
Сійярто дзвонив до Лаврова щодо заборони транзиту нафти РФ через Україну
Колишній першій леді Франції загрожує 20 років в'язниці: у чому її звинувачують
Колишній першій леді Франції загрожує 20 років в'язниці: у чому її звинувачують
Опозиція знайшла докази фальсифікацій на президентських виборах у Венесуелі
Опозиція знайшла докази фальсифікацій на президентських виборах у Венесуелі
Вибори у Венесуелі: Маск зробив неочікувану заяву
Вибори у Венесуелі: Маск зробив неочікувану заяву
У Латинській Америці виникла коаліція проти результатів виборів у Венесуелі
У Латинській Америці виникла коаліція проти результатів виборів у Венесуелі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Чиновники КНДР терміново шукають за кордоном ліки для Кім Чен Ина
127K
Путін сипле погрозами союзникам України: Німеччина відреагувала
92K
Дзюдоїстка Білодід покидає Олімпіаду через дискваліфікацію
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
18K
У Києві приспущено головний прапор України: причина
9945
Україні не потрібні науковці? Заступник міністра Міносвіти здивував заявою

Новини

США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
Сьогодні, 11:13
Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
Вчора, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
28 липня, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
28 липня, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
28 липня, 05:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua