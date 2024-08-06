Очільник британського МЗС зібрався до Китаю: Bloomberg повідомив деталі

Леммі розглядає візит до Китаю в межах зусиль нового уряду змінити відносини Великої Британії з Пекіном

Ймовірний візит у Китай стане лише другою поїздкою міністра закордонних справ Великобританії за останні шість років

Глава МЗС Британії Девід Леммі планує поїхати до Китаю. Однак остаточне рішення ще не ухвалено. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами анонімних джерел видання, Леммі розглядає можливість візиту до Китаю в межах зусиль нового лейбористського уряду змінити відносини Великої Британії з Пекіном.

Якщо Леммі поїде до Китаю – це стане лише другою поїздкою міністра закордонних справ Великобританії за останні шість років.

Анонімні джерела зауважили, що плани щодо цієї поїздки ще не завершені, а дати не встановлені.

Перш ніж стати прем’єр-міністром, Кейр Стармер заявив, що його уряд проведе те, що він назвав «аудитом» британсько-китайських зв’язків, як «одну з перших речей, які вони зроблять».

Нагадаємо, Китай скоригував експортний контроль над безпілотниками, призначеними для військового використання. Дрони з високоточним вимірювальним обладнанням було додано до чорного списку низки агентств, включаючи Центральну військову комісію. Доповнення вносять зміни до списку, опублікованого минулого року, та набудуть чинності з 1 вересня.

Уряд голови Сі Цзіньпіна опублікував директиву за кілька днів після того, як міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше відвідав Китай після вторгнення Росії до його країни у 2022 році.

До слова, Китай почав дипломатичний тиск на позиції США в ядерній сфері, стрімко зміцнюючи власний ядерний потенціал.