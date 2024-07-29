Блінкен зустрівся з главою МЗС Індії: говорили про мир в Україні

Обговорення миру відбулося на тлі запланованого візиту в Україну прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Токіо провів зустріч із міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром. Про це повідомляє Державний департамент США

«Зустрівся з міністром закордонних справ Індії, щоб поглибити співробітництво США та Індії та підтвердити нашу спільну прихильність регіональному миру, безпеці та процвітанню», – написав американський посадовець у X.

Крім того, Блінкен наголосив на важливості досягнення справедливого і міцного миру для України відповідно до Статуту ООН

Обговорення відбулося на тлі запланованого візиту в Україну прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді.

У дописах у соцмережах Блінкена і Джайшанкара згадується про їхню зустріч, але не вказується тема війни в Україні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розкритикував прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді, який провів зустріч із главою РФ Володимиром Путіним у день масованого ракетного обстрілу Росією України. Під час зустрічі Путін обійняв індійського лідера та привітав його як «любого друга».

За даними ЗМІ, Моді поїхав до Кремля вперше за п'ять років, щоб розвіяти спекуляції через зближення Нью-Делі з Вашингтоном та зменшити вплив Китаю, до якого останнім часом тяжіє Росія.

«Неформальну зустріч» було організовано у резиденції Путіна в Ново-Огарьово. Там російський диктатор «засипав» індійського правителя компліментами.

До слова, після критики Зеленського, Міністерство закордонних справ Індії викликало українського посла.