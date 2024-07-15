МЗС розширило доступ до консульських послуг за кордоном

Із 15 липня перелік закордонних дипломатичних установ України, які здійснюють надання послуг із використанням Держреєстру актів цивільного стану громадян, збільшився майже вдвічі

Міністерство закордонних справ України розширило доступ до консульських послуг за кордоном, надавши 24 установам у 20 країнах доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Це дозволить українцям отримувати повторні свідоцтва та витяги з реєстру. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.



Як зазначається, із 15 липня перелік закордонних дипломатичних установ України, які здійснюють надання послуг із використанням Держреєстру актів цивільного стану громадян, збільшився майже вдвічі.

«Доступ до реєстру додатково отримали ще 24 установи у 20 країнах. Це посольства України в Австрії, Алжирі, Бельгії, Великій Британії, Вірменії, Іспанії, Марокко, Молдові, Нідерландах, Норвегії, ОАЕ, Румунії, Таджикистані, Туркменістані, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії та Швеції, консульства в Единбурзі, Бельці, Дубаї, Ніредьгазі та Брно», – йдеться у повідомленні

Таким чином, доступ до цього реєстру з 15 липня матимуть загалом 48 установ у 31 країні Європи, Північної Америки, Азії та Океанії, а також Африки та Близького Сходу.

У відомстві пояснили, що доступ до Державного реєстру актів цивільного стану означає, що громадяни України зможуть отримати повторні свідоцтва, видані органами ДРАЦС на території України (про народження, про смерть, про зміну імені, про шлюб, про розірвання шлюбу); витяги з Реєстру про проведену реєстрацію акту (про народження, про смерть, про зміну імені, про шлюб, про розірвання шлюбу). Відтепер додаткові закордонні дипломатичні установи надаватимуть такі послуги та провадитимуть іншу роботу на напрямі державної реєстрації актів цивільного стану з використанням засобів реєстру.

«МЗС працює над тим, щоб консульські послуги для наших громадян за кордоном були якомога доступнішими, а їхній перелік постійно розширювався. Зараз ми робимо найбільше одномоментне розширення географії доступу до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Це створює нові можливості для громадян України, які перебувають у цих двадцяти країнах, демонструє їм турботу Української держави», – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністерство закордонних справ продовжить роботу зі спрощення доступу до консульських послуг за кордоном та підключення до зазначеного реєстру всіх закордонних дипломатичних установ до першої половини наступного року.

Нагадаємо, сьогодні офіційно буде представлено нового речника МЗС. Ним стане Георгій Тихий, радник глави МЗС Дмитра Кулеби.