Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

МЗС розширило доступ до консульських послуг за кордоном

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
МЗС розширило доступ до консульських послуг за кордоном
фото: glavcom.ua

Із 15 липня перелік закордонних дипломатичних установ України, які здійснюють надання послуг із використанням Держреєстру актів цивільного стану громадян, збільшився майже вдвічі

Міністерство закордонних справ України розширило доступ до консульських послуг за кордоном, надавши 24 установам у 20 країнах доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Це дозволить українцям отримувати повторні свідоцтва та витяги з реєстру. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.
 
Як зазначається, із 15 липня перелік закордонних дипломатичних установ України, які здійснюють надання послуг із використанням Держреєстру актів цивільного стану громадян, збільшився майже вдвічі.

«Доступ до реєстру додатково отримали ще 24 установи у 20 країнах. Це посольства України в Австрії, Алжирі, Бельгії, Великій Британії, Вірменії, Іспанії, Марокко, Молдові, Нідерландах, Норвегії, ОАЕ, Румунії, Таджикистані, Туркменістані, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії та Швеції, консульства в Единбурзі, Бельці, Дубаї, Ніредьгазі та Брно», – йдеться у повідомленні

Таким чином, доступ до цього реєстру з 15 липня матимуть загалом 48 установ у 31 країні Європи, Північної Америки, Азії та Океанії, а також Африки та Близького Сходу.

У відомстві пояснили, що доступ до Державного реєстру актів цивільного стану означає, що громадяни України зможуть отримати повторні свідоцтва, видані органами ДРАЦС на території України (про народження, про смерть, про зміну імені, про шлюб, про розірвання шлюбу); витяги з Реєстру про проведену реєстрацію акту (про народження, про смерть, про зміну імені, про шлюб, про розірвання шлюбу). Відтепер додаткові закордонні дипломатичні установи надаватимуть такі послуги та провадитимуть іншу роботу на напрямі державної реєстрації актів цивільного стану з використанням засобів реєстру.

«МЗС працює над тим, щоб консульські послуги для наших громадян за кордоном були якомога доступнішими, а їхній перелік постійно розширювався. Зараз ми робимо найбільше одномоментне розширення географії доступу до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Це створює нові можливості для громадян України, які перебувають у цих двадцяти країнах, демонструє їм турботу Української держави», – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністерство закордонних справ продовжить роботу зі спрощення доступу до консульських послуг за кордоном та підключення до зазначеного реєстру всіх закордонних дипломатичних установ до першої половини наступного року.

Нагадаємо, сьогодні офіційно буде представлено нового речника МЗС. Ним стане Георгій Тихий, радник глави МЗС Дмитра Кулеби. 

Теги: МЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччина продовжить спостерігати за головуванням Угорщини в Раді ЄС
Головування Угорщини в Раді ЄС вже завдало багато шкоди – МЗС Німеччини
12 липня, 17:53
Еміне Джапарова прийняла рішення не залишатися в системі МЗС
Втеча Боголюбова за кордон: Еміне Джапарова заявила про відставку
11 липня, 23:49
Лідери НАТО у спільній декларації заявили, що Китай є «вирішальним чинником» війни Росії проти України
Китай прокоментував декларацію саміту НАТО і вкотре назвав війну «конфліктом»
11 липня, 15:20
Кулеба заявив, що потрібно «безжально знищувати» всі військові цілі РФ, які дотичні до бомбардувань України
Україна працює над дозволом бити американською зброєю по аеродромах РФ
9 липня, 21:17
Україна успішно подолала спробу РФ заблокувати її участь у засіданні Ради безпеки ООН
Радбез ООН: Росія намагалася заблокувати Україні участь у засіданні
9 липня, 20:27
МЗС України відреагувало на візит Орбана до Москви
МЗС України відреагувало на візит Орбана до Москви
5 липня, 16:22
Російське МЗС заявило, що викликало румунського посла Крістіана Істрате і вручило йому відповідну ноту
Росія висилає румунського дипломата
3 липня, 19:34
Петер Сійярто провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим
Сійярто телефонував Лаврову, поки Орбан був у Києві
2 липня, 19:42
Святкування Міжнародного дня йоги включає масові заняття йогою
Бандура в День йоги. Посольство України в Індії записало несподіваний відеоролик
21 червня, 16:02

Суспільство

МЗС розширило доступ до консульських послуг за кордоном
МЗС розширило доступ до консульських послуг за кордоном
Уникнення мобілізації: в якому випадку ТЦК можуть забрати єдине житло ухилянта
Уникнення мобілізації: в якому випадку ТЦК можуть забрати єдине житло ухилянта
Перемовини з РФ: опитування показало, на які умови погоджуються українці
Перемовини з РФ: опитування показало, на які умови погоджуються українці
17 тисяч – наперед. Адвокат: ТЦК на власний розсуд накладають штрафи ще до закінчення строку оновлення даних
17 тисяч – наперед. Адвокат: ТЦК на власний розсуд накладають штрафи ще до закінчення строку оновлення даних
Що спонукатиме українців повертатися додому після війни: результати опитування
Що спонукатиме українців повертатися додому після війни: результати опитування
Квадратні, без кісточки, з жовтою м’якоттю. Виробники розказали про кавунові експерименти в Україні
Квадратні, без кісточки, з жовтою м’якоттю. Виробники розказали про кавунові експерименти в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
14K
Ветеран назвав умову для завершення війни в Україні
12K
У Туреччини неочікувано з'явився конкурент, який переманює туристів
12K
Меланія Трамп опублікувала заяву стосовно замаху на чоловіка
7085
Замах на Трампа: експерт розповів, що врятувало кандидата в президенти від смерті

Новини

Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
Сьогодні, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
Вчора, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
Вчора, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
13 липня, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
13 липня, 15:39

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua