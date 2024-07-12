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Головування Угорщини в Раді ЄС вже завдало багато шкоди – МЗС Німеччини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Головування Угорщини в Раді ЄС вже завдало багато шкоди – МЗС Німеччини
Німеччина продовжить спостерігати за головуванням Угорщини в Раді ЄС
фото з відкритих джерел

З 1 липня розпочався піврічний період головування Будапешта

Угорщина дванадцятий день головує в Раді Європейського Союзу. Зокрема, це вже має негативні наслідки для блоку. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Німеччини, пише The Guardian.

Журналісти запитали, як Берлін планує реагувати на нещодавні візити Орбана до Росії та Китаю. На що речник німецького відомства заявив: «Ми повинні побачити, як продовжиться головування Угорщини в Раді ЄС».

«Ми на 12-му дні, і це вже завдало багато шкоди», – додав речник.

Як повідомлялося, Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія не відправлятимуть міністрів на засідання Ради Європейського Союзу під час головування в ній Угорщини, на знак протесту проти переговорів Віктора Орбана з диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня вперше з 2010 року приїздив до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, де закликав його «зробити перерву, припинити вогонь і потім почати переговори». Прем’єр приїхав наступного дня після того, як почався піврічний період головування Угорщини в Раді Європейського Союзу.

Після візиту до Києва Орбан вирушив з візитом до Москви. В Україні та ЄС наголосили: він не має жодних повноважень проводити переговори від імені Євросоюзу чи України. У відповідь на критику Орбан і сам визнав, що не має мандата на «мирні переговори», але стверджував, що Будапешт «може бути гарним знаряддям миру» в руках інших. Віктор Орбан виправдав свою неоголошену поїздку до Росії, посилаючись на економічні наслідки війни в Україні для Європейського Союзу.

Після візиту до України та Росії Орбан вирушив до Китаю. Глава Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з Орбаном також казав про «швидке припинення вогню та політичне врегулювання» російсько-української війни, не зазначивши, які поступки з боку України передбачає це «швидке припинення вогню»

До слова, з 1 липня розпочався піврічний період головування Будапешта, і за тиждень угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан здійснив три поїздки у рамках своєї «миротворчої місії» Україною – до Києва, Москви та Пекіна.у ЄС продовжують думати над скороченням часу головування Угорщини у Раді ЄС

Читайте також: Посли Євросоюзу ініціювали зустріч для обговорення поведінки угорського уряду
Теги: Європейський союз Угорщина МЗС Німеччина

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