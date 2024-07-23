Трамп зустрінеться з прем'єром Ізраїлю Нетаньягу

Стосунки Трампа із Нетаньягу погіршились після того, як останній визнав перемогу Байдена на виборах 2020 року

Зустріч політиків відбудеться в резиденції Мар-а-Лаго в Палм-Біч

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу завтра, 24 липня, проведе зустріч з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Times of Israel.

За словами Трампа, зустріч з Нетаньяху відбудеться в резиденції Мар-а-Лаго в Палм-Біч (штат Флорида).

«Під час мого першого (президентського – «Главком») терміну у нас був мир і стабільність у регіоні, ми навіть підписали Авраамські угоди (договори про нормалізацію відносин між Ізраїлем та арабськими країнами – «Главком»). І у нас знову буде мир», – додав він.

Точний час зустрічі експрезидент США не розкрив, але, як пише Times of Israel, вона, ймовірно, пройде після виступу ізраїльського прем'єра в Конгресі США, який розпочнеться о 14:00 за місцевим часом.

Нагадаємо, очільник України Володимир Зеленський та кандидат у президенти США Дональд Трамп домовилися про зустріч. Зокрема, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю пообіцяв принести мир і покласти край війні.

Як повідомлялося, Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. За словами Зеленського, він домовився із Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим.

Зазначимо, що колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії.

До слова, у фінальній промові на з'їзді Республіканської партії Трамп торкнувся питання війни в Україні. Зокрема, він заявив, що світ на порозі Третьої світової війни. Трамп пообіцяв змінити ситуацію, з якою, начебто, не може впоратися адміністрація Байдена. Трамп заявив, що при ньому не було жодних воєн, за винятком ІДІЛу.