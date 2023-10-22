Головна Країна Політика
search button user button menu button

Норвегія розширить допомогу Україні в енергетичній сфері

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Норвегія розширить допомогу Україні в енергетичній сфері
фото з відкритих джерел

Українська та норвезька сторони обговорили, як передбачена допомога може сприяти зміцненню енергетичного сектору

Норвегія хоче збільшити обсяги допомоги Україні в енергетичній сфері в рамках програми підтримки Нансена, яка передбачає надання Україні допомоги на суму 75 млрд крон. Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

У зустріч взяли участь заступник міністра енергетики Ярослав Демченков, керівник Норвезького агентства співробітництва у сфері розвитку (Norad) Борд Вегар Солхьеллєм, заступниці міністра закордонних справ Норвегії Маріанне Кван та посла Норвегії в Україні Хелен Санд Андресен.

Зазначають, що Norad є органом при міністерстві закордонних справ та міністерстві клімату та навколишнього середовища Норвегії, який розглядає варіанти діяльності в Україні, спрямованої на підтримку сталого післявоєнного відновлення та надання оперативної підтримки під час війни.

Під час зустрічі українська та норвезька сторони обговорили, як передбачена допомога може сприяти зміцненню енергетичного сектору. Також ішлося про можливості залучення приватного сектору до зеленої трансформації та децентралізації енергетичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що Норвегія збільшить оборонний бюджет, з урахуванням потреб України.

Також повідомлялося, що Біженці з України, які користуються колективним захистом у Норвегії, можуть отримати допомогу для повернення додому. Держава виділяє підтримку у 1500 євро. 

Теги: бюджет Норвегія держава біженці енергетика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці стикаються із проблемами при оренді житла у Польщі
Як біженцю знайти квартиру у Польщі: три дієві варіанти
19 жовтня, 08:05
ТЕС ДТЕК відпустили 11 млрд кВт*год електроенергії для підтримки української енергосистеми
ТЕС ДТЕК відпустили 11 млрд кВт*год електроенергії для підтримки української енергосистеми новини компаній
15 жовтня, 18:01
Найвищий показник з 2016 року. ЄС очікує понад мільйон заявок на отримання притулку
Найвищий показник з 2016 року. ЄС очікує понад мільйон заявок на отримання притулку
11 жовтня, 07:50
Чехи нарікають на брак персоналу на підприємствах
Чехії бракує робочих рук: міністр праці уже має рішення
7 жовтня, 12:22
Половина населення Польщі підтримує збереження тієї підтримки, яку зараз мають українські біженці в країні
Скільки поляків готові зупинити підтримку українців: результати соцопитування
6 жовтня, 15:21
Надходження прямих іноземних інвестицій в Україну у серпні становили 151 млн доларів США
Українська економіка у наступному році має зрости. Як сильно?
5 жовтня, 10:26
Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх
Шатдаун у США негативно вплине на навчання українців на F-16 – Пентагон
29 вересня, 02:31
Німеччина наступного року може вдвічі скоротити допомогу біженцям
Німеччина наступного року може вдвічі скоротити допомогу біженцям
25 вересня, 22:23
Плачков: Фінансова діяльність «Енергоатома» не тільки впливає, а й формує фінансовий стан галузі в цілому
Ексміністр енергетики розкритикував фінансову модель оператора українських АЕС
24 вересня, 15:54

Політика

Норвегія розширить допомогу Україні в енергетичній сфері
Норвегія розширить допомогу Україні в енергетичній сфері
Зеленський подякував Байдену за «дуже вагомий крок»
Зеленський подякував Байдену за «дуже вагомий крок»
Данілов розповів, чи готова Україна припинити вогонь за посередництва Китаю
Данілов розповів, чи готова Україна припинити вогонь за посередництва Китаю
Зеленський провів переговори з Ердоганом: про що йшлося
Зеленський провів переговори з Ердоганом: про що йшлося
Буданов пояснив, чому бере участь у бойових діях
Буданов пояснив, чому бере участь у бойових діях
Заборона Московської церкви парламентом. Депутатка пояснила, чому має втрутитися СБУ
Заборона Московської церкви парламентом. Депутатка пояснила, чому має втрутитися СБУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
8411
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7636
Під Києвом стався вибух у багатоповерхівці (фото)
5320
Митрополит Московської церкви в Молдові Володимир написав гнівного листа патріарху Кирилу
3647
Заступник голови Одеської військової адміністрації обурив допомогою для ЗСУ
2955
В ужгородської пенсіонерки виросли незвичні чорнобривці
2671
Організатор скандальних вечірок, на яких кривдили дівчат, відгуляв гучне весілля

Новини

За добу відбулося понад 80 бойових зіткнень – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Російська атака на Харківщину, її наслідки: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 03:51
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Переговори про повернення Москви до зернових угод не мають сенсу, – експерти
Вчора, 13:39
Понад 100 боїв за добу: ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
Вчора, 07:08

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту