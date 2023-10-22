Норвегія розширить допомогу Україні в енергетичній сфері

Українська та норвезька сторони обговорили, як передбачена допомога може сприяти зміцненню енергетичного сектору

Норвегія хоче збільшити обсяги допомоги Україні в енергетичній сфері в рамках програми підтримки Нансена, яка передбачає надання Україні допомоги на суму 75 млрд крон. Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

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У зустріч взяли участь заступник міністра енергетики Ярослав Демченков, керівник Норвезького агентства співробітництва у сфері розвитку (Norad) Борд Вегар Солхьеллєм, заступниці міністра закордонних справ Норвегії Маріанне Кван та посла Норвегії в Україні Хелен Санд Андресен.

Зазначають, що Norad є органом при міністерстві закордонних справ та міністерстві клімату та навколишнього середовища Норвегії, який розглядає варіанти діяльності в Україні, спрямованої на підтримку сталого післявоєнного відновлення та надання оперативної підтримки під час війни.

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Під час зустрічі українська та норвезька сторони обговорили, як передбачена допомога може сприяти зміцненню енергетичного сектору. Також ішлося про можливості залучення приватного сектору до зеленої трансформації та децентралізації енергетичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що Норвегія збільшить оборонний бюджет, з урахуванням потреб України.

Також повідомлялося, що Біженці з України, які користуються колективним захистом у Норвегії, можуть отримати допомогу для повернення додому. Держава виділяє підтримку у 1500 євро.