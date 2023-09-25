Німеччина наступного року може вдвічі скоротити допомогу біженцям

Таке рішення було ухвалено в рамках заходів зі скорочення бюджетних витрат на тлі зростаючої інфляції після кількох років щедрих витрат

Наступного року Німеччина планує скоротити обсяг фінансування для федеральних земель удвічі на покриття витрат з прийому та інтеграції біженців. Про це повідомляє Reuters.

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Таке рішення було ухвалено в рамках заходів зі скорочення бюджетних витрат на тлі зростаючої інфляції після кількох років щедрих витрат.

Після агресії Росії проти України, понад 1 мільйон людей знайшли притулок у Німеччині і їхня підтримка лягає тягарем на міста та муніципалітети країни. 16 німецьких земель вимагають збільшення федеральних коштів на покриття витрат на біженців наступного року.

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У понеділок стало відомо, що у 2024 році на підтримку біженців Берлін планує виділити максимум 1,7 млрд євро, порівняно з 3,75 млрд євро, які були виділені на цю мету у поточному році. Про це повідомили два урядові джерела, які не бажали назвати свої імена через конфіденційність зустрічі.

Уряд Німеччини не зобов'язувався збільшувати фінансування у наступні роки до рівня 2023 року.

Представник Міністерства фінансів повідомив, що зустріч представників федерального уряду та урядів земель щодо цих питань, яка відбулася у понеділок, не принесла жодних результатів перед запланованими на листопад консультаціями з канцлером.

«По суті, землі несуть відповідальність за розміщення біженців та надання їм допомоги. Федеральний уряд розуміє національний аспект», – додав прессекретар.

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Зазначається, що уряд скасує свій внесок у витрати з догляду за українськими біженцями та їхньої інтеграції, додали джерела.

Раніше повідомлялося, що незважаючи на те, що Німеччина та Польща є членами Євросоюзу та союзниками НАТО, між ними розгорнулася конкурентна боротьба за цінний трудовий ресурс. Як пише хорватське видання Advance, цим ресурсом є робоча сила, а саме біженці з України, яких влада ФРН все активніше переманює до себе з Польщі.

Нагадаємо, Німеччина вирішила повернути кілька тисяч нелегальних мігрантів назад до Польщі, оскільки саме через її територію вони прибули до країни, повідомляє Dziennik. Найбільше було відправлено назад громадян Грузії, росіян та громадян Іраку.

За даними Прикордонної служби, держави-члени ЄС з початку року до кінця липня загалом збиралися передати польській стороні 3950 іноземців (у рамках реадмісії чи Дублінської процедури, яка регулює правила надання в ЄС міжнародного захисту громадянам третіх країн). За цей період до Польщі з країн ЄС було повернуто поки що лише 804 особи.