Чехії бракує робочих рук: міністр праці уже має рішення

Чехія планує поповнювати нестачу працівників за рахунок мігрантів із Філіппін та Монголії

Підприємствам у Чехії не вистачає 249 тис. робітників. Про це заявив глава Міністерства праці та соціальних справ країни Маріан Юречка.

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За його словами, нестачу працівників відчуває п'ята частина компаній, а також це є головною перешкодою для зростання кожної сьомої компанії. Юречка також зазначив, що якби всі ці посади були заповнені, вони принесли б до держбюджету додатково 1,8 млрд євро лише в середньому і за окремі професії.

Крім того, чеський міністр повідомив, що уряд Чехії нещодавно погодився збільшити квоту для іноземних робітників на 20 тис. осіб. Окрім традиційної співпраці з пострадянськими країнами, насамперед Україною, міністерство розраховує на В'єтнам, Філіппіни та Монголію.

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Нагадаємо, рівень безробіття в Чехії в останні роки становить близько 3,5%, що є одним із найнижчих показників у ЄС. За офіційними даними, на кінець 2022 року в республіці працювало майже мільйон іноземців, що становило близько 15% дорослого населення. На початку осені у Чехії працювало 113 890 українців, які отримали тимчасовий захист.

До слова чеський уряд готує спеціальну ініціативу щодо добровільного повернення біженців до України. Про це повідомляє Radio Prague International. Нова програма передбачає надання допомоги та часткову компенсацію витрат для осіб, які вирішать повернутися. Уряд планує визначитися з видом підтримки, на яку буде виділено кошти.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив: Чехія прагне знайти рішення, які дозволять запобігти нелегальній міграції. Зокрема, прем'єр-міністр Чехії буде обговорювати покращення захисту зовнішніх кордонів Шенгенської зони, прискорення репатріації мігрантів, допомогу та співпрацю з країнами їхнього походження на політичному форумі у Гранаді.

Нагадаємо, українка Катерина Вовчок, яка проживає у Чеській Республіці з 2016 року, розповіла скільки коштує місяць життя у Чехії.

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