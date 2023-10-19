Скандинавська країна заплатить гроші українцям, які повертаються додому

Заяву на добровільне повернення та копії квитків слід подати за 16 тижнів до виїзду до України

Біженці з України, які користуються колективним захистом у Норвегії, можуть отримати допомогу для повернення додому. Держава виділяє підтримку у 1500 євро. Про це йдеться на сайті норвезького Директорату у справах іноземців (UDI).

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Незважаючи на те, що до Норвегії в останні тижні стало прибувати більше українських біженців, зростає кількість і тих, хто хоче повернутися до України.

Уряд Норвегії пропонує підтримку, щоб людина із захистом могла повернутися до України та осісти вдома – 17500 норвезьких крон (1500 євро) на норвезький банківський рахунок. Зазначається, що пропозиція завжди залежить від ситуації з безпекою в країні, куди людина має намір повернутися.

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«Щоб UDI виплатив фінансову підтримку для вашого повернення, ви повинні надіслати документацію про те, що ви подали повідомлення про переїзд (виїзд з Норвегії). Це не потрібно робити одночасно з поданням заявки на фінансову підтримку для повернення, але перед поїздкою», – йдеться на сайті відомства.

Слід обрати один із варіантів:

Копія повідомлення про переїзд (виїзд із Норвегії) з підтвердженням або печаткою з Національного реєстру населення (Folkeregisteret)/податкової служби;

Підтвердження від NAV, муніципалітету чи державної установи про те, що було подано повідомлення про переїзд (виїзд із Норвегії);

Надати цифрову квитанцію від Норвезької податкової адміністрації (Skatteetaten) про те, що було подано повідомлення про переїзд (виїзд із Норвегії).

Усі документи слід зазначити своїм номером DUF. Форму заявки та документацію слід надіслати за адресою: Utlendingsdirektoratet, Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo.

Щоб отримати гроші, заяву на добровільне повернення та копії квитків слід подати за 16 тижнів.

Як можна отримати гроші:

Заповнити заяву про фінансову допомогу для добровільного повернення на батьківщину англійською мовою (pdf).

Додати документи: опис того, як людина їхатиме додому (транспорт, маршрут та пункт призначення) на окремому аркуші; копії квитків (автобус/поїзд/літак) до кінцевого пункту призначення; форму самодекларації, якщо людина повертатиметься на своєму автомобілі.

Нагадаємо, українські біженці масово попрямували до Норвегії. Центри екстреного прийому уже переповнені. Найближчим часом влада планує створити ще кілька тисяч місць для розміщення біженців. При цьому більшість із тих, хто прибув раніше, планують затриматись у цій країні надовго, пише Life in Norway.

З початку війни в Україну до цієї країни прибуло понад 63 тис. українців. Більшість із них уже знайшли собі тимчасове житло та активно інтегруються у соціум. Вони вчать мову та знаходять собі роботу. Із 63 тис. раніше прибулих понад 50 тис. або проживають у муніципалітетах, або мають намір стати резидентами.