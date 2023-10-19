Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Скандинавська країна заплатить гроші українцям, які повертаються додому

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скандинавська країна заплатить гроші українцям, які повертаються додому
Українці зможуть отримати додаткову виплату, якщо хочуть їхати на батьківщину з Норвегії
фото з відкритих джерел

Заяву на добровільне повернення та копії квитків слід подати за 16 тижнів до виїзду до України

Біженці з України, які користуються колективним захистом у Норвегії, можуть отримати допомогу для повернення додому. Держава виділяє підтримку у 1500 євро. Про це йдеться на сайті норвезького Директорату у справах іноземців (UDI).

Незважаючи на те, що до Норвегії в останні тижні стало прибувати більше українських біженців, зростає кількість і тих, хто хоче повернутися до України.

Уряд Норвегії пропонує підтримку, щоб людина із захистом могла повернутися до України та осісти вдома – 17500 норвезьких крон (1500 євро) на норвезький банківський рахунок. Зазначається, що пропозиція завжди залежить від ситуації з безпекою в країні, куди людина має намір повернутися.

«Щоб UDI виплатив фінансову підтримку для вашого повернення, ви повинні надіслати документацію про те, що ви подали повідомлення про переїзд (виїзд з Норвегії). Це не потрібно робити одночасно з поданням заявки на фінансову підтримку для повернення, але перед поїздкою», – йдеться на сайті відомства.

Слід обрати один із варіантів:

  • Копія повідомлення про переїзд (виїзд із Норвегії) з підтвердженням або печаткою з Національного реєстру населення (Folkeregisteret)/податкової служби;
  • Підтвердження від NAV, муніципалітету чи державної установи про те, що було подано повідомлення про переїзд (виїзд із Норвегії);
  • Надати цифрову квитанцію від Норвезької податкової адміністрації (Skatteetaten) про те, що було подано повідомлення про переїзд (виїзд із Норвегії).
    Усі документи слід зазначити своїм номером DUF. Форму заявки та документацію слід надіслати за адресою: Utlendingsdirektoratet, Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo.

Щоб отримати гроші, заяву на добровільне повернення та копії квитків слід подати за 16 тижнів. 

Як можна отримати гроші: 

  • Заповнити заяву про фінансову допомогу для добровільного повернення на батьківщину англійською мовою (pdf).
  • Додати документи: опис того, як людина їхатиме додому (транспорт, маршрут та пункт призначення) на окремому аркуші; копії квитків (автобус/поїзд/літак) до кінцевого пункту призначення; форму самодекларації, якщо людина повертатиметься на своєму автомобілі.

Нагадаємо, українські біженці масово попрямували до Норвегії. Центри екстреного прийому уже переповнені. Найближчим часом влада планує створити ще кілька тисяч місць для розміщення біженців. При цьому більшість із тих, хто прибув раніше, планують затриматись у цій країні надовго, пише Life in Norway.

З початку війни в Україну до цієї країни прибуло понад 63 тис. українців. Більшість із них уже знайшли собі тимчасове житло та активно інтегруються у соціум. Вони вчать мову та знаходять собі роботу. Із 63 тис. раніше прибулих понад 50 тис. або проживають у муніципалітетах, або мають намір стати резидентами.

Читайте також: Роботи немає, зарплати низькі: українські біженці пожалілись на життя у Норвегії
Теги: гроші біженці населення влада транспорт гуманітарна допомога житло держава документи Норвегія літак соціум автобус

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Польщі наразі лишаються 1,5 млн українських біженців
Українці очима поляків. Факти, цифри і цитати Наші закордоном
6 жовтня, 10:10
2 вересня, вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру
У маленькій камері і без телефона: в яких умовах утримується Коломойський
19 вересня, 12:06
Біженці зможуть матимуть таке ж право голосувати на виборах, як і німці
Розширення прав біженців: голова МВС Німеччини дала обіцянку
21 вересня, 08:44
Невдоволення киян пов'язане з тим, що «вийшла недокомунікація»
КМДА пояснила, навіщо вводить нові правила оплати проїзду у транспорті
4 жовтня, 11:03
Підтримка війни серед російського суспільства повільно, але неухильно зменшується
Скільки росіян підтримують війну: несподівані дані
3 жовтня, 09:05
Ініціатором поділу майна виступив Костянтин Ущаповський
Нерухомість, годинники та Tesla. Як голова НКРЕКП ділив майно із ексдружиною
Вчора, 13:06
Здача в оренлу житла для росіян завжди була хорошим заробітком
Скільки заробляють росіяни-нелегали на житлі: Туреччина шокувала сумою
16 жовтня, 15:35
Ворог використовував артилерію, міномети, АГС, некеровані авіаційній ракети на Чернігівщині
Терор «шахедів» на Одещині, ЗСУ відбили 15 атак РФ на Куп'янському напрямку: ситуація в регіонах
17 жовтня, 10:39
За словами диктатора, ворожі літаки Міг-31 мають бути озброєні комплексами «Кинжал», які мають дальність понад 1000 км
Після ударів ЗСУ Путін наказав патрулювати небо над Чорним морем літаками з «Кинжалами»
Вчора, 14:54

Соціум

Скандинавська країна заплатить гроші українцям, які повертаються додому
Скандинавська країна заплатить гроші українцям, які повертаються додому
Як біженцю знайти квартиру у Польщі: три дієві варіанти
Як біженцю знайти квартиру у Польщі: три дієві варіанти
Протести в Капітолії: заарештовано понад 300 осіб
Протести в Капітолії: заарештовано понад 300 осіб
Ізраїль вдарив по об'єктах «Хезболли» у Лівані
Ізраїль вдарив по об'єктах «Хезболли» у Лівані
До Конгресу США увірвалися пропалестинські протестувальники
До Конгресу США увірвалися пропалестинські протестувальники
У Познані невідомий напав з ножем на дітей: є жертви
У Познані невідомий напав з ножем на дітей: є жертви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Байден сплутав всі карти Китаю
63K
Нардеп дав сумнівну пораду киянам, як «відшити» воєнкомів одним словом
34K
Україна та переговори. Маємо проблему
15K
Путін заговорив про мирні переговори після атаки ЗСУ ракетами Atacms
15K
Байден, млинці, агонія. Путін в істериці через ракети Atacms, які отримала Україна (відео)
12K
Яка область України лідирує за кількістю ухилянтів: опубліковано рейтинг

Новини

Окупанти намагаються за підтримки авіації оточити Авдіївку: дані Генштабу
Сьогодні, 07:31
Вибухи в українських містах та протест в Капітолії: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
ЗСУ просунулися поблизу Бахмута – ISW
Сьогодні, 04:56
Розвідка США встановила, що Ізраїль не причетний до удару по лікарні Гази
Сьогодні, 04:17
Хмарно та місцями дощі: прогноз погоди на 19 жовтня
Сьогодні, 03:55
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту