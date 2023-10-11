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Найвищий показник з 2016 року. ЄС очікує понад мільйон заявок на отримання притулку

Діана Гасюк
glavcom.ua
Найвищий показник з 2016 року. ЄС очікує понад мільйон заявок на отримання притулку
фото з відкритих джерел

Найбільший приріст порівняно з аналогічним періодом 2022 року спостерігався в Латвії та Естонії

Цього року кількість заявок на отримання притулку в ЄС, а також у Швейцарії та Норвегії, країн, що входять до Шенгенського простору, може перевищити мільйон. Про це з посиланням на дані Агентства ЄС із питань притулку (EUAA), наведені в поточному конфіденційному звіті Єврокомісії, повідомляє Welt.

Це може стати найвищим показником з 2016 року, коли було зафіксовано 1,23 мільйона заявок на отримання притулку.

З початку цього року в 27 країнах ЄС, Швейцарії та Норвегії було зареєстровано 801 459 відповідних заяв. Найбільший приріст порівняно з аналогічним періодом 2022 року спостерігався в Латвії (+168%) та Естонії (+119%), що пов'язано з різким зростанням нелегальної міграції з Білорусі внаслідок війни в Україні.

У Німеччині, яка посідає третє місце за кількістю запитів про притулок, спостерігається зростання на 74%. Серед заявників найчастіше виявляються громадяни Сирії (27% всіх претендентів), Афганістану (17%) та Туреччини (16%).

Аналогічно існують країни з від'ємним показником. Найбільший спад кількості прохань про притулок з початку цього року зафіксовано в Данії (-56%), Мальті (-54%) та Кіпрі (-52%).

Мінімальну кількість заяв про притулок цього року зареєструвала Угорщина, де з січня відомо лише про 26 таких випадків.

Раніше повідомлялося, що десятки тисяч мігрантів можуть опинитися просто неба через недалекоглядну політику Великої Британії. 

До слова, представники округів Німеччини закликають до скорочення допомог для майбутніх українських біженців. Таку заяву зробив голова окружної ради Райнхард Загер, зазначивши, що Вищий комітет 294 німецьких округів вже погодив цю позицію

Теги: гуманітарна допомога притулок біженці

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