Найвищий показник з 2016 року. ЄС очікує понад мільйон заявок на отримання притулку

Найбільший приріст порівняно з аналогічним періодом 2022 року спостерігався в Латвії та Естонії

Цього року кількість заявок на отримання притулку в ЄС, а також у Швейцарії та Норвегії, країн, що входять до Шенгенського простору, може перевищити мільйон. Про це з посиланням на дані Агентства ЄС із питань притулку (EUAA), наведені в поточному конфіденційному звіті Єврокомісії, повідомляє Welt.

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Це може стати найвищим показником з 2016 року, коли було зафіксовано 1,23 мільйона заявок на отримання притулку.

З початку цього року в 27 країнах ЄС, Швейцарії та Норвегії було зареєстровано 801 459 відповідних заяв. Найбільший приріст порівняно з аналогічним періодом 2022 року спостерігався в Латвії (+168%) та Естонії (+119%), що пов'язано з різким зростанням нелегальної міграції з Білорусі внаслідок війни в Україні.

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У Німеччині, яка посідає третє місце за кількістю запитів про притулок, спостерігається зростання на 74%. Серед заявників найчастіше виявляються громадяни Сирії (27% всіх претендентів), Афганістану (17%) та Туреччини (16%).

Аналогічно існують країни з від'ємним показником. Найбільший спад кількості прохань про притулок з початку цього року зафіксовано в Данії (-56%), Мальті (-54%) та Кіпрі (-52%).

Мінімальну кількість заяв про притулок цього року зареєструвала Угорщина, де з січня відомо лише про 26 таких випадків.

Раніше повідомлялося, що десятки тисяч мігрантів можуть опинитися просто неба через недалекоглядну політику Великої Британії.

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До слова, представники округів Німеччини закликають до скорочення допомог для майбутніх українських біженців. Таку заяву зробив голова окружної ради Райнхард Загер, зазначивши, що Вищий комітет 294 німецьких округів вже погодив цю позицію