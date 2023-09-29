Шатдаун у США негативно вплине на навчання українців на F-16 – Пентагон

Представниця Пентагону заявила, що «шатдаун – найгірший сценарій для Міністерства» щодо навчання українців на винищувачах

Ймовірна затримка ухвалення нового бюджету (шатдаун) у США може вплинути на навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на винищувачах F-16. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

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Представниця Пентагону заявила, що «шатдаун – найгірший сценарій для Міністерства» щодо навчання українців на винищувачах.

«Тобто цивільний персонал, залучений до навчання англійської українських льотчиків. У цьому розумінні вплив шатдауну на навчання на F-16 цілком можливий», – сказала Сінгх.

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Вона висловила сподівання, що Конгрес США зможе уникнути шатдауну, «але ми все ще працюємо щодо багатьох деталей щодо впливу, який це може мати».

«Шатдаун» – це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що у США не ухвалили новий бюджет. Співробітники великої частини державних структур у цей час працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку.

Раніше повідомлялося, що постачання військової допомоги Україні може ускладнитись, якщо з 1 жовтня частина уряду Сполучених Штатів Америки припинить свою роботу.

У Держдепі зазначили, що можливе припинення роботи американського уряду через «шатдаун» (затримку ухвалення нового бюджету) може вплинути на передачу Україні нової та раніше обіцяної зброї.

До слова, в Україні припускають, що українські пілоти на винищувачах F-16 почнуть виконувати бойові завдання вже цієї зими.

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Раніше повідомлялося, що американські винищувачі F-16 прибудуть в Україну після завершення навчання українських пілотів.





