Норвегія збільшить оборонний бюджет, з урахуванням потреб України

Норвегія спрямує оборонний бюджет на 2024 рік на підвищення потенціалу сил оборони, підтримку України та зміцнення обороноздатності країни

Оборонний бюджет Норвегії у наступному році збільшиться на 20% порівняно з поточним роком

Уряд Норвегії намітив плани щодо збільшення оборонного бюджету країни на 15 мільярдів крон (приблизно $1,7 млрд). Частина коштів закладається для допомоги Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере, повідомляє BNN Breaking.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що таким чином оборонний бюджет Норвегії збільшиться на 20% порівняно з поточним роком.

Пропонований бюджет у розмірі 90,8 млрд крон (приблизно $10,2 млрд) на 2024 рік буде розподілено за трьома ключовими напрямами: підвищення потенціалу сил оборони, підтримка України та подальше зміцнення обороноздатності країни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відповідно до давньої мети членів альянсу НАТО, Норвегія прагне збільшити свої витрати на оборону щонайменше до 2% свого ВВП до 2026 року.

За даними уряду, поточні витрати країни на оборону становитимуть трохи більше 1,4% ВВП

Витрати країни на оборону у відсотках від загальної економіки знизилися після закінчення холодної війни, але нещодавні події, особливо війна в Україні, наголосили на потребі в сильніших Збройних силах.

Значну частину бюджету, близько 7,5 млрд крон ($684 млн), пропонується спрямувати на військову підтримку України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відтоді як нинішній уряд прийшов до влади 2021 року, оборонний бюджет збільшився на 40%. Національний бюджет на 2024 рік буде представлено в п'ятницю.

Раніше стало відомо, що Норвегія пообіцяла виділити 1 млрд норвезьких крон ($92 млн) на гуманітарне фінансування України, щоб допомогти пережити зиму під час російських атак.

До слова, Норвегія приєдналася до 11-го пакету санкцій Європейського Союзу (ЄС) проти Росії, який було введено у червні. Таким чином, країна підтримала всі пакети санкцій ЄС.