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Норвегія збільшить оборонний бюджет, з урахуванням потреб України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Норвегія збільшить оборонний бюджет, з урахуванням потреб України
Норвегія спрямує оборонний бюджет на 2024 рік на підвищення потенціалу сил оборони, підтримку України та зміцнення обороноздатності країни
фото з відкритих джерел

Оборонний бюджет Норвегії у наступному році збільшиться на 20% порівняно з поточним роком

Уряд Норвегії намітив плани щодо збільшення оборонного бюджету країни на 15 мільярдів крон (приблизно $1,7 млрд). Частина коштів закладається для допомоги Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере, повідомляє BNN Breaking.

Зазначається, що таким чином оборонний бюджет Норвегії збільшиться на 20% порівняно з поточним роком.

Пропонований бюджет у розмірі 90,8 млрд крон (приблизно $10,2 млрд) на 2024 рік буде розподілено за трьома ключовими напрямами: підвищення потенціалу сил оборони, підтримка України та подальше зміцнення обороноздатності країни.

Відповідно до давньої мети членів альянсу НАТО, Норвегія прагне збільшити свої витрати на оборону щонайменше до 2% свого ВВП до 2026 року.

За даними уряду, поточні витрати країни на оборону становитимуть трохи більше 1,4% ВВП

Витрати країни на оборону у відсотках від загальної економіки знизилися після закінчення холодної війни, але нещодавні події, особливо війна в Україні, наголосили на потребі в сильніших Збройних силах.

Значну частину бюджету, близько 7,5 млрд крон ($684 млн), пропонується спрямувати на військову підтримку України.

Відтоді як нинішній уряд прийшов до влади 2021 року, оборонний бюджет збільшився на 40%. Національний бюджет на 2024 рік буде представлено в п'ятницю.

Раніше стало відомо, що Норвегія пообіцяла виділити 1 млрд норвезьких крон ($92 млн) на гуманітарне фінансування України, щоб допомогти пережити зиму під час російських атак. 

До слова, Норвегія приєдналася до 11-го пакету санкцій Європейського Союзу (ЄС) проти Росії, який було введено у червні. Таким чином, країна підтримала всі пакети санкцій ЄС.

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Теги: Норвегія війна Україна бюджет

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