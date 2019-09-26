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    У світі

    Німецькі ЗМІ прокоментували висловлювання Зеленського щодо недостатньої підтримки України

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    За інформацією уряду Німеччини, тільки в рамках співпраці з метою сприяння розвитку України Берлін витратив 544 млн євро - Німецькі ЗМІ прокоментували висловлювання Зеленського щодо недостатньої підтримки України
    За інформацією уряду Німеччини, тільки в рамках співпраці з метою сприяння розвитку України Берлін витратив 544 млн євро

    З 2014 року Німеччина допомогла Україні сумою в 1,4 млрд євро

    Німецькі ЗМІ не пройшли повз критичні висловлювання президента Зеленського щодо недостатньої підтримки України Берліном, опублікувавши суми виділеної допомоги від початку конфлікту на Донбасі в 2014 році.

    Про це повідомляють німецькі ЗМІ.

    Зазначається, що вночі на четвер та у четвер вранці, 26 вересня, ціла низка німецьких ЗМІ, серед яких Der Spiegel, Die Zeit, Focus, Süddeutsche Zeitung перепублікували дані, оприлюднені агентством DPA.

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    «Німеччина з початку кризи в Україні надала допомогу країні на суму в 1,4 млрд євро», - стверджується в повідомленні.  

    За інформацією уряду Німеччини, тільки в рамках співпраці з метою сприяння розвитку України Берлін витратив 544 млн євро.

    На додачу до них Берлін виділив: 110 млн євро гуманітарної допомоги, фінансовий кредит на 500 млн євро, 25 млн євро на заходи щодо стабілізації ситуації в країні, близько 200 млн євро, виплачені Києву по каналах ЄС.

    Стверджується, що за оцінкою Організації економічного співробітництва та розвитку, за обсягами виділеної допомоги Німеччина є третім за величиною донором України після ЄС і США.

    В уряді Німеччини наразі офіційно не коментували заяви президента Зеленського.

    Нагадаємо, 25 вересня Брюссель відреагував на скарги Зеленського про недостатню підтримку України.

    25 вересня у США оприлюднили стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

    Як повідомлялося, Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Трампом поскаржився на Меркель і Макрона.

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