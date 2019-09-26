Президент США звинуватив демократів у тиску на Зеленського



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Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським

Трамп вимагає прозорості від демократів, які побували в Україні і намагалися змусити нового президента вжити певних заходів

Президент США Дональд Трамп звинуватив неназваних членів Демократичної партії у тиску на президента України Володимира Зеленського у справі щодо чільного демократа Джо Байдена та його сина Гантера.

Про це заявив Трамп на пресконференції в Нью-Йорку 25 вересня після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

«Я мав розмову з лідером республіканців у Палаті представників Кевіном Маккарті та іншими республіканцями та проінформував їх, що я повністю підтримую прозорість щодо так званого повідомлення інформатора, хоча ці повідомлення були отримані не з перших рук. Крім того, я наполягаю на прозорості щодо того, що стосується Байдена та його сина Гантера та мільйонів доларів, які були виведені з Китаю та України, коли він (Джо Байден – ред.) був віцепрезидентом США. Крім того, я вимагаю прозорості від демократів, які побували в Україні і намагалися змусити нового президента вжити певних заходів», – розповів Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

Як відомо, що один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.

Як повідомляли ЗМІ, президент США, його адвокат Руді Джуліані і, можливо, низка інших осіб намагалися змусити український уряд підтримати кампанію з переобрання Трампа.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як відомо, 24 вересня відбулося відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.